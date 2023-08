Fani Legii w 79. rocznicę „Rzezi Woli”

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r. 15:55 Hugollek, źródło: Legionisci.com

5 sierpnia 1944 roku to data, która na stałe zapisała się krwawymi zgłoskami nie tylko w historii naszego miasta, ale i całej II wojny światowej. To właśnie wtedy rozpoczęła się tzw. „Rzeź Woli”, czyli masowe egzekucje i mordy, jakich dopuszczali się niemieccy zbrodniarze na polskich cywilach zamieszkujących tę dzielnicę Warszawy. Stanowiły one odpowiedź Adolfa Hitlera na wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego. Miasto miało być zrównane z ziemią. Mordowano wszystkich bez względu na płeć czy wiek. Szacuje się, że w wyniku masakry, jaka dokonała się w tej części stolicy, życie straciło kilkadziesiąt tysięcy ludzi.



Kibice warszawskiej Legii rokrocznie włączają się w obchody upamiętniające wszystkich poległych i pomordowanych w tej zbrodniczej akcji hitlerowców. Fani złożyli wieniec w kształcie herbu naszego klubu przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli, zlokalizowanym pomiędzy ulicą Leszno a aleją „Solidarności”. Następnie ulicami dzielnicy odbył się Marsz Pamięci na Cmentarz Powstańców Warszawy – największy polski cmentarz wojenny. Tam, po podniosłych przemowach, m.in. uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej czy dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Jana Ołdakowskiego, w alei „Zachowajmy ich w pamięci”, w której na specjalnych słupach znajdują się dziesiątki tysięcy nazwisk osób, które zginęły podczas Powstania Warszawskiego, uroczyście zapalono symboliczne znicze.



Warto dodać, że na trasie przemarszu, przy skrzyżowaniu ulicy Wolskiej z aleją Prymasa Tysiąclecia, przygotowano okolicznościowy transparent z hasłem „Wolność i męstwo to życia treść, chwała Powstańcom, chwała i cześć”, który dopełniło kilka czerwonych rac.