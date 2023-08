Kibice Austrii przyjadą do Warszawy

Niedziela, 6 sierpnia 2023 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Austria Wiedeń zamówiła 800 biletów dla swoich fanów na czwartkowe spotkanie trzeciej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy. Będzie to pierwsza wizyta Austriaków na naszym nowym stadionie.



Podczas dwóch ostatnich wizyt na starym obiekcie przy Ł3 (w 2004 i 2006 roku) fani z Wiednia obecni byli w 110 oraz 200 osób.



W miniony czwartek Austriacy pojechali w ok. 300 osób na wyjazdowy mecz el. LKE z Boracem do Banja Luki.