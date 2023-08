11-13.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę piłkarze Legii zagrają na stadionie Cracovii z Puszczą Niepołomice - to spotkanie obejrzy kilkuset fanów naszego klubu. W sobotę i niedzielę w Katowicach rozgrywane będą mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3, w których o medal i kwalifikację na turniej w rumuńskiej Konstancy powalczy zespół Legii. Futsalowa Legia rozegra drugi mecz kontrolny przed sezonem 2023/24. W najbliższy weekend rugbistki Legii wezmą udział w Scandinavian 7s. Zawodnicy żeglarskiej Legii wezmą udział w mistrzostwach Polski do lat 11 w klasie Optimist, które odbędą się na jeziorze Siecino. Rozkład jazdy: Legia Warszawa - Futsal Świecie [futsal, ul. Gładka 18] 11.08 g. 19:00 Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 11.08 g. 21:30 CWKS Legia II Warszawa - Impuls Warszawa [PP][ul.Marymoncka 42] 12.08 g. 20:00 Zagłębie Sosnowiec - Resovia 13.08 g. 12:00 Lechia Tomaszów Maz. - Legia II Warszawa 13.08 g. 15:00 Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 13.08 g. 17:30 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa Młodzież: Rozgrywki wznawiają ogólnopolskie i mazowieckie ligi młodzieżowe (U14, U17 i U19). 12.08 g. 11:00 Stoczniowiec Płock 08 - Legia LSS U16 [Płock, ul. Kolejowa 3] 12.08 g. 11:00 Legia U15 - Dhahran Academy (sparing)[LTC 7] 12.08 g. 13:00 Legia U19 - Warta Poznań U19 [CLJ U19][LTC 8] 12.08 g. 13:00 UKS Varsovia Warszawa 10 - Legia U14 [LTC 6] 13.08 g. 14:00 Korona Kielce 07 - Legia U17 [CLJ U17] [Kielce] 13.08 g. 11:00 Legia U10 - Jagiellonia Białystok 14 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 13.08 g. 11:00 Legia U11 - Jagiellonia Białystok 13 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 13.08 g. 13:00 Legia U12 - Jagiellonia Białystok 12 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 13.08 g. 15:00 Legia U13 - Jagiellonia Białystok 11 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] III. DTVK Rakaczki Cup (rocznik 2008 i mł.) W trzeciej edycji turnieju organizowanego przez węgierski Diósgyőr Miszkolc uczestniczy ponownie Legia Warszawa. Po 2 meczach legioniści mają na koncie 1 punkt ale został im jeszcze mecz grupowy z Akademią Puskasa. W sobotę - faza finałowa. - Uczestniczące drużyny Grupa A: Diósgyőri VTK, SK Slavia Praha, HNK Hajduk Split, FC Koszyce Grupa B : Legia Warszawa, Puskás Akademia, FK Čukarički Belgrad, FC DAC 1904 - program piątkowy w grupie B: 13:00 FK Čukarički Belgrad - FC DAC 1904 Dunajska Streda (B) 16:00 Legia Warszawa - Puskás Akadémia FC (B)

