Na stadionach: Śmierć kibica jak śmierć brata. Wisła wciąż ze sprzętem lata...

Czwartek, 10 sierpnia 2023 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najgłośniejszym wydarzeniem w światku kibicowskim w ostatnim tygodniu był turniej kibiców Unii Tarnów w Radłowie, na który zaproszona została zaprzyjaźniona z "Jaskółkami" Wisła Kraków. Zawody postanowili odwiedzić również fani Zagłębia Sosnowiec i BKS-u Bielsko.



Niestety po stronie gospodarzy pojawił się ostry sprzęt oraz rakietnica. Jeden z fanów Stali Bielsko-Biała zmarł na miejscu, a policja bada obecnie przyczyny śmierci - początkowo mówiono, że zginął w wyniku postrzelenia rakietnicą, później pojawiła się wersja, jakoby raca wybuchła mu w ręku. Z kolei jeden z sosnowiczan skończył z raną ciętą. Po tym wydarzeniu, niemal całe środowisko kibicowskie w Polsce stanęło mocno w opozycji do ekip używających sprzęt. Niemal całe, bowiem w tej kwestii nie wypowiadają się ekipy zaprzyjaźnione z którąś z krakowskich ekip. Może poza GKS-em Tychy, który postanowił nie wpuszczać fanów Wisły na swój stadion na mecz, jakby zapominając, że tyszanie trzymają z regularnie używającą sprzętu Cracovią. Na wielu stadionach pojawiły się transparenty odnoszące się do wydarzeń z Radłowa.



Polskie ekipy doskonale radzą sobie na wyjazdach. Lech w ostatni weekend zawitał do Lubina w 3000 osób, oczywiście mogąc liczyć na zupełnie inne względy niż inne ekipy. Ale i tak tak liczny wyjazd "Kolejorza", szczególnie parę dni po wyjeździe na Litwę (blisko 1,2 tys. fanów w Kownie) trzeba uznać za wynik świetny. Ruch wypełnił sektor gości przy Łazienkowskiej, a Widzew w Białymstoku. Ponadto w bardzo dobrej liczbie w Łodzi pojawiła się Korona.



Koroniarze na tym wyjeździe zaprezentowali oprawę "Show Crators Ultras", Ruch przy Ł3 pokazał choreografię "Śląskie charaktery", Widzew w B-stoku oprawę "Vip"-owską. Ultrasowali też fani Zagłębia Lubin, Rakowa i Radomiaka na meczu z Cracovią, który był pierwszym meczem na nowym stadionie. Najlepsza była jednak oprawa legionistów na meczu z Ordabasami Szymkent - "Sen o Warszawie".



W niższych ligach najciekawiej było na meczu Motoru z GKS-em Katowice (przyjezdni w bardzo dobrej liczbie i z oprawą) oraz Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów (gospodarze z oprawą, przyjezdni w dobrej liczbie).



Kibice Lecha na wyjazdowym meczu z Żalgirisem Kowno stawili się w 1193 osoby. Raków w Baku pojawił się w kilkanaście osób. Legioniści na meczu z Ordabasami Szymkent stawili się w ponad 23,5 tys. z efektowną oprawą "Sen o Warszawie". Kazachowie w sektorze gości pojawili się w 100 osób.



Ekstraklasa:



Zagłębie Lubin - Lech Poznań (3000)

Aż 15 813 fanów obejrzało mecz Zagłębia z Lechem, co jest rekordem frekwencji w Lubinie. Lechici w świetnej liczbie - 3 tysiące, zajęli całą trybunę za bramką. Zagłębie z nabitym młynem, kartoniadą i racowiskiem.



Legia Warszawa - Ruch Chorzów (1730)

Na trybunach 25,2 tys. kibiców, w tym komplet przyjezdnych - 1730 osób z dziesięcioma flagami. Ruch wspierany przez Widzewa, Wisłę (40), Unię Oświęcim i Elanę. Przyjezdni zaprezentowali malowaną sektorówkę "Śląskie charaktery", na której Adler zjada syrenkę. Całość podświeflili stroboskopami. Ze strony Legii mnóstwo bluzgów pod adresem Ruchu i ich przyjaciół z Krakowa. Wywieszone zostały transparenty: "Wisła i Unia - mordercy i śmiecie. Nie ma dla tych k... miejsca w kibicowskim świecie", "Ilu kibiców musi zginąć z rąk tchórzy bez honoru i zasad, by ich wszyscy wykluczyli z kibicowskiego świata?" i "Dla Rajmunda pamięć, znicze, a czy Wisłę rozliczycie?".



Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź (1027)

Widzewiacy transportem kołowym wybrali się do Białegostoku w komplecie (1027 osób). Wywiesili 11 flag. Zaprezentowali oprawę - folie tworzące hasło "VIP", transparent "Zawsze dobra ekipa, w kraju ze statusem Vip-a" oraz race.



ŁKS Łódź - Korona Kielce (823)

Koroniarze na wyjazd przyjechali pociągiem specjalnym w 823 osoby, w tym Naprzód Jędrzejów (10). Kielczanie zaprezentowali malowaną sektorówkę z kościotrupem w garniturze i kapeluszu i napisem "Ultras", transparent "Show Creators", a także odpalili race.



Puszcza Niepołomice - Stal Mielec (160)

Na stadionie Cracovii, gdzie rozgrywa swoje mecze Puszcza, stawiło się 160 fanów Stali Mielec. Przyjezdni z jedną flagą i małym transparentem z przekreślonym nożem.



Raków Częstochowa - Warta Poznań (40)

Raków zaprezentował patriotyczną oprawę - biało-czerwoną kartoniadę i długi transparent "Gdy śmierć patrzała w oczy i pełna grozy była wojna, stanęli ramię w ramię, by Polska była wolna". Fani Warty przyjechali w 40 osób z jedną flagą.



Radomiak Radom - Cracovia (-)

Komplet widzów na inauguracyjnym meczu na nowym stadionie Radomiak (na razie gotowe jedynie dwie trybuny proste). Niestety bez kibiców gości - ci mają być przyjmowani dopiero od października. Radomiak z dobrym dopingiem i oprawami "Witamy na Struga" oraz "Wejście smoka" z pirotechniką. Od kolejnego meczu nie będą prowadzić dopingu i wieszać flag, do czasu otwarcia klatki dla przyjezdnych.



Górnik Zabrze - Piast Gliwice (-)

Niespełna 17 tysięcy fanów na derbowym meczu w Zabrzu, na którym nie mogli niestety pojawić się gliwiczanie. Zabrzanie bez oprawy i pirotechniki na tym meczu.



Niższe ligi:



Motor Lublin - GKS Katowice (762)

Bardzo dobry młyn Motorowców na meczu z GieKS-ą. Dzięki pomocy gospodarzy, katowiczanie mogli liczyć na zwiększoną pulę wejściówek - przyjechali w 762 osoby, w tym Górnik (102), ROW (30), JKS Jarosław (29), Wisłoka (11) i Banik (1). Przyjezdni zaprezentowali oprawę z hasłem "GKS Pany trójkolorowe szatany" z sektorówką diabła w asyście stroboskopów.



Wisła Kraków - Stal Rzeszów (657)

W końcu kibice gości mogli pojawić się na stadionie Wisły. Stal Rzeszów wspierana przez "Stalówkę" (33), pojawiła się w 657 osób z sześcioma flagami. Wiślacy z oprawą - malowaną sektorówką ze Stańczykiem i hasłem "Quo vadis Wisło?".



Znicz Pruszków - Zagłębie Sosnowiec (400)

Sosnowiczanie przyjechali do Pruszkowa w 180, a tam wspierani byli przez Legię (200) i Olimpię Elbląg.



Odra Opole - GKS Tychy (244)

GKS Tychy wspierany w Opolu przez Górnika Wałbrzych (30), Sandecję (11) i Cracovię (6).



Wisła Puławy - Stal Stalowa Wola (142)

Stalówka w Puławach stawiła się w 142 os., w tym Polonia Przemyśl (15), Stal Gorzyce (11), Dynamo Brześć (4) i Stal Rzeszów (1).



Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz (90)

Olimpia Grudziądz wspierana na tym wyjeździe przez Wigry (30). Przyjezdni z sześcioma flagami. Debiut zaliczyło zgodowe płótno "Olimpia & Wigry".



Garbarnia Kraków - Unia Tarnów (60)



Wyjazd tygodnia: 3000 kibiców Lecha w Lubinie

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Ordabasami Szymkent



Legia Warszawa na meczu z Ordabasami Szymkent:













Ordabasy Szymkent na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Żalgirisem Kowno:





Legia Warszawa na meczu z Ruchem Chorzów:









Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Górnik Zabrze na meczu z Piastem Gliwice:





ŁKS Łódź na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:









Raków Częstochowa na meczu z Wartą Poznań:







Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Radomiak Radom na meczu z Cracovią:













Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice:





Jagiellonia Białystok na meczu z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Zagłębie Lubin na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Stal Stalowa Wola na wyjazdowym meczu z Wisłą Puławy:





Wisła Kraków na meczu ze Stalą Rzeszów:





Stal Rzeszów na wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków:





Motor Lublin na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:







Resovia na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków: