Wypożyczeni: Kikolski obronił rzut karny

Wtorek, 8 sierpnia 2023 r. 09:06 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Kikolski zaliczył udany występ w minionej kolejce. Bramkarz wypożyczony do GKS Tychy zachował czyste konto, broniąc m.in. rzut karny w potyczce z Odrą Opole. Pełne zawody rozegrał również Kacper Knera w Elanie Toruń. Na boisku ekstraklasy pokazał się Jordan Majchrzak, a jego Puszcza wygrała spotkanie ze Stalą Mielec.



Wypożyczeni legioniści

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Odrą Opole. Obronił rzut karny 41. minucie przy stanie 0-0.

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 65. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Resovią

Kacper Knera (Elana Toruń) - 90 minut w wygranym 3-0 meczu z Błękitnymi Stargard

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 87. minuty w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 57. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Stalą Mielec. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Karpatami Krosno

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu ze Stomilem Olsztyn

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 83. minuty w wygranym 3-0 meczu z Mławianką Mława



Skrót meczu Odra Opole - GKS Tychy