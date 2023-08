W meczu z Ruchem Chorzów nie zagrał Blaz Kramer. Napastnik nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Okazuje się, że Słoweniec doznał urazu. - Kramer zgłosił dolegliwość, poczuł ból w pachwinie i dlatego go dzisiaj zabrakło. Nie jestem pewien, czy zagra w czwartek - powiedział na konferencji prasowej trener Legii, Kosta Runjaić.

ablabla - 59 minut temu, *.datapacket.com W Legii od 400 dni, z czego 350 na L4. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zaczyna się odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zdrowia! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na rundę wiosenną będzie gotowy do gry. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.. Kramer - człowiek ze szkła. odpowiedz

