III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 4-2 Legia II Warszawa

W meczu 2. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała 2-4 na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2, Kolejne spotkanie rozegrają 19 sierpnia o godzinie 12:00 w LTC z Pelikanem Łowicz. III liga: Lechia Tomaszów Mazowiecki 2-4 (1-2) Legia II Warszawa 1-0 - 11' Bartosz Snopczyński 1-1 - 15' Robert Pich 2-1 - 45' Eryk Jarzębski 3-1 - 47' Krystian Kolasa 3-2 - 70' Adam Ryczkowski 4-2 - 92' Bartosz Snopczyński Tabela, wyniki i terminarz III ligi

