Ekstraklasa wypłaci klubom 270 mln za sezon 2023/24

Poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r. 11:57 źródło: Ekstraklasa

Ekstraklasa SA zaplanowała w budżecie na sezon 2023/24 najwyższy w historii poziom wypłat na rzecz klubów oraz PZPN - otrzymają oni ponad 270 mln zł. To efekt rekordowych wpływów zapewnionych przez Ekstraklasę w związku z nowym kontraktem mediowym z Canal+ oraz umów z kluczowymi partnerami marketingowymi ligi. Oprócz pieniędzy kluby otrzymają z Ekstraklasy ponad 2,5 mln zł w formie barterów.







W bieżącym sezonie środki z Ekstraklasy na rzecz klubów będą dystrybuowane wg modelu zmienionego w czerwcu br. W rezultacie, połowa pieniędzy zostanie podzielona po równo na 18 uczestników rozgrywek w ramach tzw. kwoty stałej. W tej części przekazywane są też środki dedykowane na szkolenie dzieci i młodzieży o łącznej wartości 18 mln zł (po 1 mln zł na każdy klub). Pieniądze te kluby otrzymują na początku sezonu w ramach pierwszej transzy wypłat. W tym roku wyniosła ona 54 mln zł.



Środki przekazywane przez Ekstraklasę z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży przez kluby pochodzą z pieniędzy uzyskiwanych przez ligę z opłat od firm bukmacherskich oraz częściowo z umowy z PKO Bankiem Polskim. Z tych źródeł liga współfinansuje też program Pro Junior System – w tym sezonie Ekstraklasa zasili go kwotą ok. 6,5 mln zł. Na cele związane z kształceniem młodych piłkarskich talentów przeznaczane są również pieniądze z kar Komisji Ligi, z których finansowany jest projekt Akademie Klasy Ekstra, realizowany przez Fundację Ekstraklasy.



Wyniki osiągnięte przez poszczególne kluby w rozgrywkach w ostatnich pięciu sezonach zdecydują z kolei o podziale 14% puli w ramach tzw. rankingu historycznego. W tym zestawieniu kluby otrzymują za każdy sezon liczbę punktów będącą odwrotnością miejsca w tabeli (np. 18 punktów za miejsce pierwsze, 17 za drugie itp.). Ponadto, każdy z sezonów ma przypisaną wagę – ostatni najwyższą (punkty za ten sezon mnożone są przez 5), zaś najniższą sezon zakończony 5 lat temu (punkty mnożone przez 1). Suma punktów z pięciu sezonów tworzy ranking historyczny, na bazie którego wypłacane są pieniądze w ramach tej kategorii.







O podziale ponad 1/3 środków zdecyduje wynik sportowy uzyskany w bieżącym sezonie. W zależności od zajętego miejsca w końcowej klasyfikacji rozgrywek podzielonych zostanie 18,5% pieniędzy przeznaczonych dla klubów. Drużyny, które uzyskają awans do gry w europejskich pucharach otrzymają dodatkową premię o łącznej wartości 14% puli. Z kolei do klubów spadających z ligi (miejsca 16-18 w tabeli), które uczestniczyły z rozgrywkach w ciągu ostatnich co najmniej dwóch sezonów, trafią dodatkowo środki z tytułu opłaty solidarnościowej (tzw. „parachute payment”) o wartości 1% dzielonej puli.



W tym sezonie kluby otrzymają też z ligowej spółki świadczenia barterowe o wartości 2,5 mln zł, w tym piłki, statystki meczowe i fitnessowe, wykorzystywane do oceny zawodników, szczególnie wartościowe w rozwoju młodych piłkarzy czy też maty ochronne dla muraw, które użytkują kluby.



Ponadto w bieżącym sezonie Ekstraklasa SA planuje wypłacić PZPN ponad 9 mln zł, m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń sędziów, delegatów oraz szkolenie dzieci i młodzieży.