patataj - 17 minut temu, *.41.88 Dobry na pozycję krokodyla w murze. odpowiedz

Wolfik - 28 minut temu, *.mm.pl Kapuadi???? Serio??? Mam nadzieję, że to jakiś żart.



W zeszłym sezonie nie raz miałem okazje oglądać mecze płockiej Wisły. Jeśli w zamyśle ten ruch ma być załataniem dziury po Maiku to chyba wolę by grywał tam Patryk Kun....



Swoją drogą nasz budżet musi wyglądać tragicznie skoro bierzemy zawodnika z drużyny która w zeszłym sezonie zaliczyła spektakularna katastrofę.... odpowiedz

Egon - 29 minut temu, *.waw.pl Nie ma wyjścia.

Bez kasy musimy lecieć po taniości i ryzykować.

Albo będzie kolejny Nawrocki - małe szanse, albo kolejny Charatin, Hanna czy Rose - większe szanse. odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.mm.pl @Egon: Kolego odpowiem Tobie na to pytanie już dziś. Nie będzie. odpowiedz

Egon - 21 minut temu, *.waw.pl @Wolfik: Też się tego obawiam :-) odpowiedz

siewca plotek - 38 minut temu, *.jjs.pl

Taki jeden, co jest niski, pryszczaty i się poci, w związku z czym unikają go dziewczyny, zatem z nudów ogląda mecze nawet Wisły Płock powiada, że podobno gorszego to już na rynku znaleźć nie można, bo spadek Płocka to ogromna jego zasługa. No chyba, że to transfer do rezerw, to niewykluczone, że tam jakoś wypali :)

odpowiedz

grzesiek - 33 minuty temu, *.centertel.pl @siewca plotek: to ze jest niski i pryszczwty i poci sie to nie jest powod unikania go przez dziewczyny :( odpowiedz

siewca plotek - 6 minut temu, *.jjs.pl @grzesiek: To prawda, podobno jeszcze chodzi o dość przykrawy zapach, co nie zmienia merytorycznego obrazu sprawy oraz tego, że najlepiej by było, żeby Kapaudiego z Zarządem wsadzić do Pałacu Kultury i wystrzelić ich w kosmos :)



odpowiedz

(L) - 48 minut temu, *.jmdi.pl Dawać go. odpowiedz

Wolfik - 27 minut temu, *.mm.pl @(L): Jedno pytanie. Po co? odpowiedz

