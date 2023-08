Wyniki legionistów w UIPM Pentathlon Challenger

W Zielonej Górze odbyły się zawody UIPM Pentathlon Challenger, w których stawką były punkty rankingowe do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Miejsce szóste zajął zawodnik Legii, Łukasz Gutkowski , ktry uzyskał 1455 pkt. W szermierce Łukasz wygrał 17 pojedynków, w pływaniu miał ósmy wynik (2:09.62 min.), a w laser run uzyskał trzeci rezultat (10:32.88 min.). Drugi z legionistów, Daniel Ławrynowicz zajął miejsce 12. z wynikiem 1435 pkt.

