Wyniki legionistów w Inowrocławiu i Gliwicach

W ostatni weekend zespół Legii w koszykówce 3x3 wziął udział w dwóch turniejach. Najpierw w sobotę legioniści zwyciężyli w ramach Kujawsko-Pomorskie 3X3 Basket Cup Inowrocław Open pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. W tych zawodach nasz zespół wystąpił w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Cezary Karpik i Łukasz Bodychi zgarnął główną nagrodę w wysokości 3,5 tys. złotych. Dzień później nasza drużyna (w tym samym składzie co w sobotę) udała się do Gliwic na kolejny turniej z cyklu Lotto Quest 3x3, gdzie w 1/4 finału musiała uznać wyższość Stali Ostrów Wielkopolski. A już za tydzień Legia Lotto 3x3 weźmie udział w mistrzostwach Polski w Katowicach. Wyniki legionistów w Gliwicach: Legia Lotto 22-12 kumalala i savesta Legia Lotto 12-21 Team Kolin (Czechy) Legia Lotto 19-17 Thunderbolts 1/4 finału: Legia Lotto 10-21 BM Stal Ostrów Wlkp.

