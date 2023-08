Kosz 3x3

Legia 3x3 zagra w finałach MP w Katowicach

Środa, 9 sierpnia 2023 r. 08:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy weekend - 12 i 13 sierpnia w na katowickim Rynku, odbędzie się finał Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, z udziałem Legii Lotto 3x3. Ostatnie zespoły powalczą o kwalifikację do finałów podczas piątkowego turnieju kwalifikacyjnego.



Legia już parę tygodni temu zapewniła sobie udział w wielkim finale. Mistrz Polski otrzyma prawo udziału w turnieju FIBA 3x3 World Tour w rumuńskiej Konstancy w dniach 9-10 września.



W turnieju finałowym mężczyzn zagra 16 najlepszych drużyn, a tytułu zdobytego w 2022 również w Katowicach, bronić będzie zespół LOTTO 3x3 Team Warszawa. W sobotę rywalizacja potrwa od 15:00 do 20:0, w niedzielę rywalizacja będzie miała miejsce od 12:20 do 19:00. Partnerem tytularnym #LOTTO3x3QUEST jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO.