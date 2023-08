Koszykówka

Rywale Legii w grupie FIBA Europe Cup

Wtorek, 8 sierpnia 2023 r. 15:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś w Monachium odbyło się losowanie fazy grupowej koszykarskich rozgrywek FIBA Europe Cup, w których zagrają koszykarze Legii Warszawa, jeśli pod koniec września nie awansują do fazy grupowej Koszykarskiej Ligi Mistrzów.



Legia trafiła do grupy J, w której zmierzy się z CSM CSU Oradeą (Rumunia), przegranym kwalifikacji BCL pomiędzy BK Patrioti Levice (Słowacja) i AEK Larnaca (Cypr) oraz zwycięzcą turnieju kwalifikacyjnego D - FIBA Europe Cup - Kataja Basket (Finlandia)/Boras Basket (Szwecja)/Chernomorets Burgas (Bułgaria). W związku z tym drugiego rywala poznamy dopiero pod koniec września (podczas turnieju kwalifikacyjnego BCL w Turcji), a trzeciego 5 października, kiedy zakończą się kwalifikacje FIBA Europe Cup.



Legia grała już w fazie grupowej FIBA Europe Cup z Oradeą - w sezonie 2021/22 legioniści wygrali oba mecze z Rumunami. Z Katają Joensuu przyszło nam rywalizować dwa lata wcześniej - wówczas w meczu na Torwarze lepszy był nasz zespół, z kolei w Finlandii przegraliśmy po dwóch dogrywkach.



Nasz zespół od 26 września rywalizować będzie w tureckim Belek o awans do fazy grupowej Basketball Champions League - by awansować do grupy BCL, legioniści będą musieli pokonać trzech przeciwników.