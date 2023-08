Koszykówka

Legia w drugim koszyku przed losowaniem FIBA Europe Cup

Poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r. 22:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 8 sierpnia o godzinie 14:15 w Monachium rozpocznie się losowanie fazy grupowej FIBA Europe Cup w sezonie 2023/24. W rywalizacji weźmie udział Legia Warszawa, jeśli tylko nie zdoła się zakwalifikować do fazy grupowej Basketball Champions League.



Przypomnijmy, że o grupę BCL legioniści będą walczyć od 26 września w tureckim Belek, a do awansu nasz zespół musi pokonać trzech rywali.



Do dziewiątej edycji FIBA Europe Cup zgłosiło się 35 klubów z 23 krajów. 22 zespoły zagrają w kwalifikacjach, 13 zaś ma pewne miejsce w fazie grupowej. Ponadto 21 zespołów z rund kwalifikacyjnych BCL zdecydowało się na udział w FIBA Europe Cup, jeśli nie zdołają się zakwalifikować do rozgrywek Ligi Mistrzów.



Wszystkie kluby uczestniczące w rundach kwalifikacyjnych BCL, wezmą udział w losowaniu FIBA Europe Cup. W przypadku, gdy klub zakwalifikuje się do sezonu regularnego BCL, jego miejsce zostanie obsadzone przez drużynę najwyżej sklasyfikowaną (z drugich miejsc) w turnieju kwalifikacyjnym FIBA Europe Cup. Kwalifikacje do FIBA Europe Cup rozegrane zostaną w dniach 3-5 października.



Poniżej prezentujemy podział koszyków przed losowaniem fazy grupowej FIBA Europe Cup. Legia znalazła się w koszyku numer dwa. Gwiazdkami oznaczone zostały zespoły, które rywalizują również o miejsce w grupie BCL.



Pierwszy koszyk: Anwil Wloclawek (Polska), CSM CSU Oradea (Rumunia)*, Ironi Hay Motors Ness Ziona (Izrael)*, Bahcesehir College Stambuł (Turcja), Cholet Basket (Francja)*, ZZ Leiden (Holandia), Sporting CP Lizbona (Portugalia), Heroes Den Bosch (Holandia)*, przegrany kwalifikacji BCL - Champions Path, Karhu Basket Kauhajoki (Finlandia)*.



Drugi koszyk: BC Balkan (Bułgaria), Legia Warszawa (Polska)*, Niners Chemnitz (Niemcy), BC CSU Sibiu (Rumunia), Happy Casa Brindisi (Włochy)*, Mornar Barsko Zlato (Czarnogóra)*, Hapoel Nofar Galil Elion (Izrael), BG Gottingen (Niemcy)*, przegrany kwalifikacji BCL Bakken/Peja vs Kalev/Norrkopping, przegrany kwalifikacji BCL Levice/Larnaca vs Benfica/Tbilisi.



Trzeci koszyk: BC Jonava CBet (LTU)*, SIG Strasbourg (Francja)*, ERA Nymburk (Czechy), Surne Bilbao Basket (Hiszpania), BCM Gravelines Dunkerque (Francja), Arconic-Alba Fehervar (Węgry), Pallacanestro Varese (Włochy)*, Spójnia Stargard (Polska), przegrany kwalifikacji BCL Levice vs Larnaca, przegrany kwalifikacji BCL Kalev vs Norrkopping.



Czwarty koszyk: zwycięzca kwalifikacji A FEC, zwycięzca kwalifikacji B FEC, zwycięzca kwalifikacji C FEC, zwycięzca kwalifikacji D FEC, zwycięzca kwalifikacji E FEC, zwycięzca kwalifikacji F FEC, zwycięzca kwalifikacji G FEC, Caledonia Gladiators (Wielka Brytania)*, przegrany kwalifikacji BCL Bakken vs Peja, przegrany kwalifikacji BCL Benfica vs Tbilisi.



Wtorkowe losowanie będzie na żywo transmitowane na kanale Youtube FIBA: