Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Austria Wiedeń przeprowadzi stacja TVP Sport. Początek spotkania o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - AUSTRIA FORTUNA: 1 1.73 X 3.95 2 4.55

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

MonsteR (L) Miłkowice - 21 minut temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Augustyniak ... Jędrzejczyk

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Ribeiro

................. Josue ....................

Pekhart ... Gual

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Kapelan - 24 minuty temu, *.chello.pl No to Ogień (L) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.