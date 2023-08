Komentarze (128)

+ dodaj komentarz

dodaj

ooon - 1 godzinę temu, *.47.69 niestety sporo fajnych zagrań przeplecionych totalną obojętnością i brakiem pomysłu na grę. odpowiedz

XYZ - 1 godzinę temu, *.waw.pl A ja się cieszę, bardzo cieszę. Jest szansa, że ten pudlowaty nieudacznik zbankrutuje i sprzeda Legię. A nawet jakby Legia miała z nim zbankrutować i zaczynać od B-klasy to jest to warte tego,żeby się pozbyć tego wrzoda. On jest jeszcze gorszy niż ajtiaj. I eksjuzimua że pardon, ale mistrzostwa tej ligi patałachów jest nic nie warte. odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Tobiasz idzie Klebaniukiem na rekord szmat odpowiedz

WP - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak pisałem ostatnio ze tylko bojkot wygoni z Klubu korporacyjnych najemników to się niektórzy nie zgadzali. Ile mamy być śmieszni i płacić im do kieszeni żeby znowu odczuwać zażenowanie! Albo mamy jaja i nie tańczymy pod dyktando korporacji cwks tylko jako kibice KLUBU CWKS robimy 100% bojkot tej błazenady. Albo bojkot albo zapomnijmy o byciu poważnym klubem w którym ktoś liczy się z KIBICAMI! Leśny Dziadek mądrze pisze że nas prezes …kto to lubi niech dalej kupuje bilety a kto ma dosyć niech niesie nowinę. Razem BRACIA! Pokażmy ilu nas jest! odpowiedz

Miro - 1 godzinę temu, *.com.pl Komentujący tutaj ten mecz chyba byli na jakimś innym meczu. Tobiasz, slisz rosołek to się zgodz - nawalili. A Elitim to co? Zawalił przy pierwszej bramce , a przy drugiej odpuścił krycie przy dośrodkowaniu. odpowiedz

Amor - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz w bramce równa się babol co z tego że obronił sam na sam jak 1 dał prezent zagrywając koledze minę i drugi nieumiejętnie piastując z czego adla bramka z ponowienia .Gual zagubiony Muci 1 skład Rosołek drewno jakich mało.Ile jeszcze ten Tobiasz będzie grał pytanie za 100 punktow odpowiedz

yyy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Matko, przecież ten kun jest upośledzony. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak naprawdę to przez 75 min. oni byli lepsi, dlatego wygrali. Ich agresywny sposób gry zapewnił 2 bramki (przy niedopuszczalnych błędach w obronie Legii), a później wystarczyło to obronić. Przy tym wyniku rewanż niestety może wyglądać podobnie. odpowiedz

asterix_paranoix - 2 godziny temu, *.93.162 W meczu w oczy rzucały się dwie słabe strony. 1- sędzia, 2- Legia. Chu...nia z grzybnią. Dobranoc. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl TOBIASZ SLISZ ROSOŁEK WON.................................................. Czemu nie gra Muci............. masakra WSTYD dziś Aryjski trener znów przekombinowal ze składem i taktyka, kiedy wreszcie przestanie grac parodysta TOBIASZ i czlowiek strata Slisz odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bramka daje małą nadzieję ale prawda o potencjale tej drużyny jest brutalna. Możemy awansować dalej tylko po co? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Byniu : Żeby prezes tysiąclecia mógł spłacać długi i r...ć nas wszystkich... odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: prezesem tysiąclecia to jest jarek a nie jakis korpo szczurek loczek z bydgoszczu od kulczyka :) : ) :) odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: preziem tysiaclecia to jest jarek a nie jakis korpo lamus z bydgoszczy zwany loczkiem uczen nastepnego sciemniacza janka kulczyka ten loczek to zadluzyl Legie po uszy. odpowiedz

Leśny Dziadek - 18 minut temu, *.orange.pl @artic: Ten jest prezesem wszechczasów... odpowiedz

Wito - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I ten dramatyczny Rosołek... Jezu jaki to słaby zawodnik. Jak trafi gola to przypadkiem ale zazwyczaj biega bez celu po boisku odpowiedz

Sebek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Weźcie ku...a w końcu tego Rosołka wyp... do rezerw! On prezentuje kompletne nic. To jest dramat! odpowiedz

I - 2 godziny temu, *.236.2 @Sebek: dramat to jest Twoja składnia

Rosołek i reszta drużyny odpowiedz

Sebek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @I: jakbyś miał trochę oleju w głowie to byś rozumiał dlaczego tak to złożyłem odpowiedz

Wito - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ogólnie dzisiaj gramy słabo delikatnie mówiąc. Było kilka sytuacji 100% na gola ale niestety. Pozostaje rewanż i wiara w sukces odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Cóż..to jest Miś na miarę naszych możliwości... odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Tobiasz wybronił jedną setkę! odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl @KLanik: i jedną sprokurował swoim niecelnym podaniem, z czego padła bramka. odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl rosolek, slisz, obrona :/ odpowiedz

Jack(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak pisałem Po losowaniu Pogoń i Legia kończy puchary . Sprzedajemy graczy w środku eliminacji. A gdzie zastępcy? odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie należy sobie wreszcie uświadomić, że dopóki właścicielem Legii będzie komediant i parodysta w jednym dopóty nic z tej drużyny nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @speed: Zgadzam się całkowicie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @speed: Nic dodać... odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Stasiek Czerczesow to by ich zajeb..za taka gre a ten niemiec za grzeczny!i jako byly bramkarz nie pozwolil by wystawic dzis Tobiasza.Dowhań i Malarz aut no chyba ze im Loczek kazal wystawic tego lebiege!







odpowiedz

XYZ - 1 godzinę temu, *.waw.pl @artic: taaaaa, Czesiek to pokazał z Wągrami jak się łomot zbiera od pasterzy owiec ???? odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Wczoraj bramkarz zalatwił Pogoń a dziś Tobiasz pajac Legie odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Syn trenera: nie tylko Tobiasz,obrona tez,oraz te bezsensowne straty. odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Syn trenera: wielokrotnie krytykowałem Tobiasza,ale czym on dzisiaj wam zawinił.Podał

do zawodnika,który nie potrafi przyjąć prawidłowo podanej mu piłki.Interwencją pod koniec meczu dał jakąś nadzieję na rewanż. Prawdziwi lkibice Legii nie powinni tak znęcać się nad zawodnikiem i do tego rodowitym warszawiakiem.

odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Beck: powinien przy bramce na 0-1 wlaczyc myslenie i wyje...pilke daleko a tak to wsadzil kolumbijczyka na mine ale fakt to nie jego bład byl decydujacy ale druga bramka to ewidetnie jego zamiast zlapac pilke to ja wypiastkował ..uj wie gdzie i za chwile bylo 0-2 nikt sie nad nim nie pastwi ale po obronie 2karnych w finale PP dzieje sie z nim cos zlego. odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @artic: Nie do końca zgadzam się z Twoim zdaniem,ale dzięki za merytoryczny komentarz. odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.orange.pl Weryfikacja miała przyjść szybko i przyszła. Jeszcze tylko rewanż. Potem można będzie bredzić "tylko miszczostwo, tylko misczostwo". odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Pekhard druga okazja i drugi raz fru wysoko leci. Asy przestworzy. odpowiedz

Bajo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Będzie można z czystym sumieniem sprzedać 4-5 graczy. Nowych nie trzeba bo na ligę to wystarczy odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl Po PIERWSZE: koniec z promowaniem tzw. "prawdziwych Legionistów" jak Tobiasz. Niech decydują umiejętności, a nie to gdzie kto za dzieciaka na mecze chodził i na jaką trybunę. Po DRUGIE koniec ze ściąganiem tzw. "gwiazd" ekstraklasy. Mało nam było różnych Novikovasów, Mączyńskich, Hamalainenów (sorry ale poza meczami z Lechem grał straszną padlinę) ? Najlepsze, że to problem znany do lat (Śrutwa, Citko, Łapiński...). Jedynie młodych jak Bereś można brać licząc, że coś z nich będzie. Reszta na 90% się obsra (nawet dla wyjątków jak Pazdan nie ma co ryzykować - szkoda kasy). odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Muci przez 10 minut zrobił więcej niż Slisz, Gual przez cały mecz odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl to jest skandal po prostu.. tak źle ustawionej drużyny dawno nie widziałem .. Wszołek jako tako, Augustyniak jak zwykle, reszta do drugiego składu. Jak ten Gual nastrzelał tych bramek w zeszłym sezonie ??? gość nic nie gra. Piłki nie potrafi przyjąć, nie wraca po stracie. Dno po prostu. Muciemu może buty nosić . Slisz dno. Po prostu płakać się chce ... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Robert Szenfeld : To akuray proste. Gual grał i strzelał przeciwko słabeuszom. odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Robert Szenfeld : a jak Legia po dwóch meczach w ekstraklasie ma bilans bramkowy 6:0? No to masz już odpowiedź co do Guala. odpowiedz

Huwdu - 2 godziny temu, *.btireland.net @Robert Szenfeld : Wszołek miał dzisiaj 2 setki i obie spier...olil Pekhat to samo....Slisz tragedia... Tobiasz im czesciaj go wystawiaja tym badziej cena za niego spada....keidy wkoncu wpuszcza Hladuna do bramki, niech ten pajac Tobiasz ochlonie odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Wiem szanowni Koledzy, że mecz jeszcze trwa i mamy jeszcze rewanż ale pozwole sobie już na pewne podsumowanie. Nie wierzyłem, że przejdziemy Austrie, mimo że na forum panował wielki entuzjazm. Ale uważałem tez, że w Warszawie nie przegramy. Tymczasem przepaść pomiędzy nami a mówiąc delikatnie nie za mocnym zespołem europejskim tak źle wyglądać nie będzie. Tymczasem....szkoda gadać. Został tylko Augustyniak



Klub pod wodzą Mioduskiego prezentuje eurejską IV-tą llub V ligę. Możemy zakłamywać rzeczywistość i pisac dowoli jacy to jesteśmy "naj". Czas zapomnieć o 2016 roku i LM. Trzeba wziąć sie solidnie do pracy bo będziemy za chwilę życ jedynie wspomnieniami, które są fajne ale niczego nie wnoszą... odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Jednak trzeba jasno dodać krajowa piłka jest dnem równia pochyla od kilkunastu lat trwa , odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Kolego, ja pracuję non stop i mam efekty. Tylko nie przełoży się to na zespół... odpowiedz

J...c pilkarzy - 2 godziny temu, *.247.61 Brawo nieudacznicy z tobiaszem na czele. Won do rezerw odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Dobrze że trafiliśmy na przeciętny klub,bo z jakims mocniejszym to by były dopiero baty. odpowiedz

Tasiorsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy tylko mnie trzepie jak widzę grę Tobiasza? Jak chce grac na pozycji środkowego obrońcy to niech zgłosi trenerowi! Powinien iść na ławę aż mu sodówka wyparuje bo wydaje mu się że jest Neuerem szlag! odpowiedz

recznik w bramie i balony - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl @Tasiorsa: pewnie kilku piłkołapów z 2 ligi za głowę się łapie skąd taki ręcznik ma wzięcie w ekstraklasie. może ma inne umiejętności.... kudłaty lubi to.

odpowiedz

Transfer - 2 godziny temu, *.255.233 Życzę Wam żebyście Tobiasza nie sprzedali nawet za 1000euro. Do znicza pruszkow nabierać ogłady. Chyba że już po karierze. odpowiedz

Jedza - 2 godziny temu, *.255.233 Za karę oglądać ten mecz 20x jutro. Dziady. H.j wam gamonie s du.e. człowiek jeździ, liczy na fajna grę a tu giwno. Jedza też kończ już. odpowiedz

Szary - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Można skupić się na lidze. Niestety nie mamy obrony ale mamy łapacza który koniecznie musi grać bo jest towarem na sprzedaż odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.kpn.net Sorrki że to pisze ale kiedyś śpiewaliśmy drążek pogódź się z wynikiem jesteś hu.i ręcznikiem dziś dedykuję te słowa naszej gwieździe kacperkowi mała litera to nie błąd ani nie przypadek odpowiedz

Hhjn - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No i do widzenia puchary

Teraz trzeba się skupić żeby nie przegrać z puszczą Niepołomice bo to ten dam poziom.

Jak się buduję klub najtańszą opcją to tak jest. Raków i Lech zdecydowanie lepiej zarządzane i mają kasę na transfery a u nas bieda. Niedługo spadniemy z ekstraklasy. Szkoda słów. odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.orange.pl Mioduski na lata uziemił ten klub w czarnej dupie. odpowiedz

Czikoo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @jo : od paru lat tak mówię i jestem hejtowany odpowiedz

Cudny Zenon - 2 godziny temu, *.a1.hr Trener R. Przed meczem powiedział, że nie obawia się żadnego piłkarza Austrii Wiedeń i tego się trzymajmy a teraz poproszę trzy brameczki dla Legiuni. Do dzieła bo czas nie pyta, nie stoi... odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to by było na tyle jeśli chodzi o puchary w tym roku raczej. To jest ta Nasza Wielka Legia

Slisz kolejna miernota zagrał jedenecz w reprezentacji i już kur... a gwiazda. Tobiasz kura... następny obronil dwa karne wystawił jęzor popajacowal postatkal i sodowa we łbie odje....a

Masakra Panie i Panowie masakra jak zwykle faworyci w szatni na boisku dno.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Dzisiejsza Legia nie pasuje do europejskich pucharów. Smutne. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Ano nie pasuje. Dlatego tonowałem ten optymizm po losowaniu. Cóż my juz nawet w buraczanej lidze powoli ale stale sie obsuwamy. odpowiedz

KLanik - 2 godziny temu, *.chello.pl Perkhard bardzo obok... odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl BUHAHAHAHAHAH Rosołek na ratunek żal.... urwa... Slisz Tobiasz... WON odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ależ Oni są chóiovi odpowiedz

Junior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Knedel Welt Klasse! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Ale obciach.... odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Przyjdzie przywyknąć... odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rosołek i Muci w 60 minucie pudło Pekharta ... oddajcie pieniądze złodzieje bukmacherzy mają się cudownie jak po meczu z Mołdawią ... ile wam dali odpowiedz

Hg - 2 godziny temu, *.centertel.pl Slisz.. to szmata ... Na bramce druga .. a w ataku trzecia... odpowiedz

Slisz - 3 godziny temu, *.255.233 Wyje..ac slisza i pajaca z bramki. AustriaWieden ich przerasta. Slisz wraca do poziomu z przed roku. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Druga bramka zaczęła się niejako od straty Slisza któremu zabrali piłke jak dziecko.Gość nie ma pojęcia o technice. Kun do natychmiastowej zmiany. Obsrany jak junior

odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Taki wicemistrz, tacy kopacze, taki trenerek odpowiedz

Max - 3 godziny temu, *.centertel.pl Po co tego Jędrzejczyka w drużynie trzymają. Dupe liże pudlowi czy co? odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wielbiciele Slisza gdzie jestescie ile strat tego darmozjada... jeszcze i drugi gwiazdor Tobiasz piłki nie umie wybic , przyspawany do linii pajac... Josue tez nie gra... nowy kontrakt i bay bay... DRAMAT odpowiedz

Tobiasz woda sodowa - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To jest koniec kariery Tobiasza. legii odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten Tobiasz odklejony jest na maksa zamiast lapac to znowu babol i za chwile bramka wpada ja pier.... odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ślisz i Tobiasz WON odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl tobiasza do rezerw... kolejny mecz tragedia odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Widać różnice klas.Jesteśmy naprawdę słabi. odpowiedz

eduardo - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl slisz i obrona to poziom III ligi odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tego nie da się oglądać. Dziękuję za uwagę. odpowiedz

asterix_paranoix - 3 godziny temu, *.93.162 Ku...a jego mać- skąd oni tego sędziego wzięli? Z kasy w Kauflandzie? odpowiedz

Zlikwidować rozgrywki piłkarskie - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Woooon odpowiedz

fan1956 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl pytam się co ku...a ma być, szmaciarz w bramce, gra w pi...y polo przed własną bramką, Slisz gra z podwiązanymi jajami, Kun nie wie co z piłką zrobić to wszystko o dupę potłuc , dno, dno, po stokroć dno !!!!!!!!!!!!!!!! na plus jedynie Wszołek. odpowiedz

Miki 55 - 3 godziny temu, *.chello.pl Te same błędy, znowu. Podanie na nogę przeciwnikowi we własnym polu karnym i bramka. W każdym meczu to samo. Ku...a mam tego dość.



odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Żaden nasz zawodnik nie potrafi grać z przeciwnikiem na plecach i w kontakcie gdzie przegrywamy wszystkie takie pojedynki do tego większość naszych zawodników po przyjęciu szuka zagrania do tyłu o czym bardzo dobrze zorientowani są przeciwnicy i dlatego jest taka masa błędów odpowiedz

WTF - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Trenerzy nie widzą jak gra Tobiasz? W ogóle na ch...j on tak wychodzi? Nikt ze sztabu nie zwrócił mu na to uwagi? odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr Nie ma obrony i bramkarza.I po pucharach. odpowiedz

Dori - 3 godziny temu, *.179.176 Presuja tego pajaca u nas w bramce bo on nie umie grać nogami i oglądali mecze Legii .Mądry trener to widzi jedno podanie od naszego ręcznika i press.Tobiaaz nie nadaje się na 1 to co że obronił karnego w pucharze Polski wyje...ć go z pierwszego składu dosyć jego pajacowania odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Austria ma prostą taktykę. Sekundę po przyjęciu piłki przez naszego chłopaka już ma na plecach Austriaka. Jakie to proste. Są od nas szybsi ostrzejsi dynamiczniejszy itp... A Tobiasza może wpuścić do ataku ? Josue nie istnieje. Wszolek jak zwykle klasa premium odpowiedz

Traktor - 3 godziny temu, *.net.pl To brutalne i bolesne. Austriacki przeciętniak obnaża naszą słabość we wszystkich aspektach. Ale skąd brał się ten nasz optymizm ? Ze sparingów ? Z pokonania beniaminków ? Bez względu na końcowy rezultat, jesteśmy słabi. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Traktor: Jesteśmy odzwierciedleniem naszej ligi. Zwyczajnie. odpowiedz

tylkoLegia - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Traktor: Chyba właśnie ze sparingów - jeszcze niedawno każdy podniecał się jakie to Zieliński transfery przeprowadził w tym okienku. Właśnie został zweryfikowany... Elitim podarował bramke, Kun prawie też, Gual jeździec bez głowy ma same straty. odpowiedz

LOCO - 3 godziny temu, *.chello.pl Zawsze mi się wydawało że w Legii są najlepsi trenerzy bramkarzy. To co wyrabia Tobiasz w kolejnym meczy to kryminał. Pierwsza zasada gry bramkarzy " NIE ROZPOCZYNAJ GRY OD PODANIA DO ŚRODKA".

Przecież to takie proste odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszołek najlepszy. odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak nie Tobiasz z Elitimem to jeszcze ten żabojad je... sedzia karny na Wszołku ewidentny!



odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Lipa, szanowni Koledzy....moje przwidywania niestety się sprawdzają.... odpowiedz

O BOZE - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl CO TO MA BYĆ ??? TOTALNY PIACH !!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Co za gamonie. Sami stworzyli sytuacje i gola dla Austrii. Tobiasz zamiast kopnąć piłkę jak najdalej to zabawy sobie urządza. Widział przecież, że obrońcy są pokryci.

Nadają się na naszą dupkolase i nic więcej. odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ta miernota w bramce przechodzi samego siebie po raz kolejny. Kiedy ktoś zobaczy

w sztabie że on się nie nadaje na nr1 w bramce co mecz coś potrafi odje... bać

odpowiedz

War - 3 godziny temu, *.orange.pl Gual Slisz Josue Elitim tragedia weryfikacja umiejetnosci sredniaka Austrii brutalna.





odpowiedz

Aaa - 3 godziny temu, *.plus.pl Od 1 minuty obserwuje Elitima. Kazde przyjęcie piłki i podanie tylko i wyłącznie lewą nogą. W niektórych akcjach aż prosiło się przyjąć i podać prawa nogą. Na takim poziomie to jest nie do przyjęcia. odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Prosta taktyka wystarczyła na Legię. Wczoraj identycznie dała się zaskoczyć Pogoń. Szkoda ,że nie wyciągnęliśmy wniosków odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pierwsza połowa w naszym wykonaniu niestety żenująca. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Nie byłbym aż tak krytyczny. Grają zwyczajnie tak, jak się gra w polskiej lidze. Jak nie umiesz przyjąć piłki kierunkowo, jak stoisz i czekasz na piłkę przy podaniu a przeciwnika masz na plecach to zwyczajnie tak to bedzie wyglądać. Surowiznę techniczną mozna przykryć bieganiem, ale z tym tez problem. W naszej lidze zwyczajnie większość meczu się stoi, bo rywal nie naciska. odpowiedz

Ola - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I znowu Tobiasz wsadza na konia. Kuzwa co ten człowiek gra? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Podstawowe grzechy naszej ligi: czekanie na piłkę, złe przyjęcie... odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Slisz kolejny który jedynie nadaje się na nasze słaba ekstraklape. Na tle europejskiego średniaka gość nie istnieje . A tak się podniecają jego talentem odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To wina poczęsci niemca bo kazal im tak grac ale Tobiasz powinien ruszyc mozgownica i nie grac kolumbijczykowi ktory byl pod presja tylko wyje...pilke gdzies dalej! odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz to drewno. Wsadza na konia tymi niepewnymi podaniami. Hladun powinien bronić odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz w dużej mierze odpowiada za to. Poza tym czemu nie gra Jędrzejczyk? odpowiedz

@ - 3 godziny temu, *.jmdi.pl i pajacowanie z Tobiaszem który w ogóle niech z bramki zejdzie i zagra w pomocy. Jemu chyba ku... tak każą grać przed bramką? Dominik musi wrócić do bramki ! odpowiedz

Laki - 3 godziny temu, *.144.226 Macie jakąś stronkę gdzie mogę to obejrzeć za granicą?Bo tvp oczywiście nie ogarnia! odpowiedz

Kryniek76 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz kingiem naszym jest odpowiedz

Cziko - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niestety z całym szacunkiem ale

Pankov

Ribejro

Rosołek

Kun

Nie nadają się odpowiedz

Inka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zawiesić ręcznik w bramce zamiast płacić pajacowi. odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kiedy sztab szkoleniowy zobaczy to iż ta miernota w bramce to nie powinna nawet siedzieć na ławce rezerwowych w tym zespole???? Sprzedać w pi. u i zapomnieć bo on swoimi występami to tak się promuje że go na orliku nie będą chcieli w bramce za chwilę.

On co mecz ma jakieś wpadki to go przelobuja z połowy to na kazachskim stepie przelobowali z pola karnego teraz popisał się podaniem by wpier....lic kolegę na minę.

Żenada.......!!!!!!!

odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Nasza gra obronna w takim składzie i ustawieniu wystarczy na beniaminków polskiej ligi. Poważniejszy rywal bedzie robił to, co Wiedeń własnie zrobił. Obawiałem się tego meczu i tego, że tak to może wyglądać.

Byłem średnim optymistą, teraz obawiam się, że nawet w Warszawie nic nie ugramy.... :( odpowiedz

Dzień dobry i do widzenia - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brak słów. ! To jest cyrk nie druzyna odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl Co za szmaciarz z tego Tobiasza ! Już od niego się zaczęły błędy . Ile można patrzeć na te jego beznadziejne granie nogami!! odpowiedz

Morris - 4 godziny temu, *.161.176 dobrze że bramki wyjazdowe już nie liczą się odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ale piach odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl I zaczęli.

Ku...a czy Tobiasz w takiej sytuacji może po prostu wybić a nie grać konia do zawodnika z rywalem na plecach odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl To już nie ta Austria, co kiedyś.

Jeżeli teraz nie damy rady, to znaczy, że jesteśmy cieniutcy. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Augustyniak ... Jędrzejczyk

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Ribeiro

................. Josue ....................

Pekhart ... Gual

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Kapelan - 5 godzin temu, *.chello.pl No to Ogień (L) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.