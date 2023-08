Konferencja pomeczowa

Wimmer: Każdy miał wkład w sukces

Czwartek, 10 sierpnia 2023 r. 21:41 Fumen, źródło: Legionisci.com

Michael Wimmer (trener Austrii): Oczywiście, jestem zadowolony z wyniku, który osiągnęliśmy na trudnym terenie. Jestem wdzięczny drużynie, bo odnieśliśmy trzecie zwycięstwo w trzecim spotkaniu w europejskich pucharach. Pokazaliśmy energię i team spirit na boisku. W efekcie każdy wniósł cegiełkę do tego sukcesu.









Wiedzieliśmy, jakie są mocne strony Legii, czyli posiadanie piłki, co przekłada się na zróżnicowaną grę, zmianę tempa gry. Jednak nasza defensywa potrafiła przeciwstawić się temu. Skontrowaliśmy rywali i do przerwy prowadziliśmy 1-0 w pełni zasłużenie. Po zmianie stron zrobiło się 2-0, ale rywale mieli 3-4 okazje, żeby zbliżyć się do nas. Pod koniec spotkania mieliśmy piłkę meczową i szansę na 3-0, ale to nie my trafiliśmy, a Legia cieszyła się z bramki.



Nasza kompaktowość była niesamowita. Były zachowane odstępy między formacjami. W efekcie Legia nie mogła tego wykorzystać i to było kluczem do wyniku.



Dobrze zaprezentowaliśmy się w ofensywie. Muharem Husković... Kto zna jego historię i gehennę, jaką musiał przejść przez kontuzje... Tym bardziej się cieszę, nie tylko z jego bramek, ale z tego, jak się starał, jak walczył. Niektórzy mówili, że brakowało mu wyrachowania pod bramką, ale dziś pokazał się jak stary wyjadacz. Andreas Gruber napędzał nasze ataki. Dominik Fitz zaprezentował wysoki poziom i nie ma co do niego żadnych wątpliwości. Nie mogę zapomnieć również o Johannesie Handlu, który wszedł na boisko praktycznie nierozgrzany, zmieniając Tina Plavoticia. No i Christian Fruchtl, którego postawa w bramce sprawiła, że mamy taki, a nie inny, gorszy wynik.



Moja drużyna pokazała 100% zaangażowania. Pamiętajmy, że my też nie wykorzystaliśmy wszystkich sytuacji. Może gdyby było 3-0, to rozmawialibyśmy jeszcze w innych nastrojach. Rewanż będzie ciężki, ale publiczność będzie po naszej stronie, co pozwoli wznieść się na wyżyny. Trzy zwycięstwa w trzech meczach dodały nam pewności siebie i chcemy to kontynuować.