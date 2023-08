Gol dający jakąś nadzieję...

Sędziowie

Główny: Pierre Gaillouste (Francja)

Asystent: Mikaël Berchebru (Francja)

Asystent: Valentin Evrard (Francja)

Techniczny: Jérémy Stinat (Francja)



Komentarze (137)

+ dodaj komentarz

dodaj

mackiki - 4 minuty temu, *.orange.pl hujowi byli na maxa ale jest jeszcze rewanz i w sumie ten gol na 1-2 to byla bardzo wazna bramka. Tobiasz na ławke slaby jestes odpowiedz

ja - 13 minut temu, *.com.pl Super gra. Szkoda że myslami byli juz na meczu z Puszczą odpowiedz

Dedi - 15 minut temu, *.plus.pl Jest porażka i od razu mnóstwo komentarzy, wygrywamy to z 40 najwięcej, ale ok do rzeczy, ten mecz dobrze że się przytrafił bo pokazał nam gdzie w jakim miejscu się obecnie znajdujemy czyli na granicy tego trzeciego pucharu a możemy nawet tam nie awansować, byliśmy za mocni na Beniaminków w esa a za słabi jesteśmy na mega średnich ekip w Europie którzy co tam potrafią jednak grać i nie są z Kazachstanu.

Potrzeba jeszcze wzmocnień o ile Tomas jest dobrym napastnikiem na esa ale już któryś raz pokazuje że w pucharach przy średnim przeciwniku który ma dość wysokich obrońców, Pekhart traci większość swojego atutu. Mam nadzieję że jakimś cudem jednak wygramy lub doporwdzimy chociaż do dogrywki w Wiedniu. Ale do poprawy jeszcze jest sporo a przed wszystkim defensorzy są za wolni !!! Nie nadążają za prostopadłymi podaniami. Potrzebny nowy środkowy obrońca i napastnik. odpowiedz

Katarczyk - 18 minut temu, *.167.2 Kudłaty sprzedaj klub na raty, kupi go gościu z kasą i trzęsiemy dupoklasą. odpowiedz

Pierwszy - 28 minut temu, *.vectranet.pl Czepiacie się Tobiasza jak pijany płotu. Elitim zawalił - winny Tobiasz. Pewnie mieli wyprowadzać od bramki, to wyprowadzał. Zobaczył, że nie działa to zaczął wybijać daleko. Nikt nie widział obronionej sytuacji sam na sam? Kurła, trochę wsparcia dla chłopaka. Naprawdę uważacie, że Pan Krzysztof Dowhań się myli a wy wiecie lepiej? Pokory trochę. odpowiedz

Lao - 12 minut temu, *.netfala.pl @Pierwszy:

Myślę, że nikt z tu piszących nie wątpi w kunszt, umiejętności oraz doświadczenie Pana Krzysztofa, ale patrząc na całokształt działań klubu, prawdopodobne może być, że zapadają odgórne decyzje co do"promocji" niektórych graczy celem ich sprzedaży. Kiedyś zastanawialiśmy się czemu tak często grał niejaki Kulenovic... odpowiedz

ops2 - 32 minuty temu, *.centertel.pl Kulturalnie i szczerze . Wyobrażacie sobie naszego asa Rosolka np. w Rakowie czy w Lechu stanowiącego o sile ataku ? …… Dopoki bedziemy grać przeciętniakami dopóty bedziemy średniakami. Ten małolat z Austrii chyba pokazał różnice ? odpowiedz

Reksio - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Po kiego chvja my gramy tymi podaniami od bramkarza? Przecież od początku było widać ze Austria czeka i liczy na taką grę z naszej strony a my swoje aż w końcu strzeliliśmy sobie gola na 0-1... w drugiej połowie Kosta wyciągnął wnioski i juz tak nie graliśmy i było trochę lepiej ale ten początek to dramat...granie zaczęło się po wejściu Baku i Muci ego, bardzo dobre zmiany. Elitim to dla mnie duży znak zapytania, nie wygląda niestety na nowego Vadisa.... Tobiasz ława... odpowiedz

Alex Bielany - 37 minut temu, *.autocom.pl Oczy bolaly od patrzenia, obrona obsr…

Pomoc drewniana, a w ataku krol bialego stoku w majtkach , a i jeszcze niech pudel sprzeda muciego.

Kacperek to niech lepiej na lawce troche ochlonie, razem z escobarwm i tym rudym panienkovem odpowiedz

olew - 38 minut temu, *.vectranet.pl Rozczarowanie, złość, ale nie przygnębienie. Austria to średniak europejski, my też - więc może być w rewanżu milej. Ważne, że Legia walczyła i tę bramkę wydarła, dwa zero we Wiedniu do wyobrażenia, choć mają dobrego bramkarza. Dzięki Legio za walkę ! Jeszcze nie zginęliśmy odpowiedz

Supe"L" - 38 minut temu, *.centertel.pl Uważam że i tak ich przejdziemy. ... odpowiedz

Lw - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Najgorsi na boisku wynalazki Zielińskiego Kun, Gual, Elitim i Pankow co go tyle zabolał szok. odpowiedz

AAA - 46 minut temu, *.chello.pl W Wiedniu tylko Hładun bo nic z tego nie będzie. odpowiedz

Egon - 40 minut temu, *.waw.pl @AAA: Też mi się wydaje, że powinien zacząć grać Hładun, ale może być z tym ciężko, bo przecież wiadomo, żeTobiasz musi być promowany pod sprzedaż.

odpowiedz

Fan - 46 minut temu, *.metrointernet.pl Kolejny raz strzelamy sobie bramkę próbując wyprowadzać piłkę od Tobiasza.



Gramy trójka obrońców w której Jedza to jedyny obrońca.

Narazie Kun wyglada fatalnie, może potrzebuje więcej czasu ale my potrzebujemy kogoś na wahadło już teraz.



Josue to jest kot ale na warunki ekstraklasy.

W Europie trzeba biegać. odpowiedz

Marek Mostowiak - 48 minut temu, *.inetia.pl Od początku mówię że Elitim nie może grać a gra. Josue do środka a z przodu niech gra muci... ludzie kochani odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Tobiasz to jeszcze niedojrzały owoc, ale już zepsuty - zadufany w sobie, niepoważny dzieciak. Kun i Gual - podążają drogą Carlitosa, czyli niebawem wylecą z Ł3 jako niespełnione nadzieje. A Legia podąża tam, gdzie drużyny prowadzone przez Runjaica - poza burtę europejskich pucharów. Runjaic później w meczach z Niepołomicami czy Mielcem będzie brylował jako "świetny fachowiec". No właśnie eliminacje do europejskich pucharów po raz kolejny faceta weryfikują. odpowiedz

Egon - 47 minut temu, *.waw.pl @stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Według mnie Carlitos nie był w niczym gorszy, o ile nie lepszy od Guala, ale miał spory kontrakt, więc musiał odejść.

Został za to z dużym kontraktem ociężały Kramer, który albo nie gra albo nic wielkiego na boisku nie pokazuje.

Nie piszę już o Charatinie i Rose, bo tych się łatwo odprawić nie da. odpowiedz

Micha - 57 minut temu, *.interwan.pl Kiedy wywalicie tą gwiazdeczkę Tobiasza do rezerw, żeby zeszła z niego ta bufoniada???

Wszystko, co traci ostatni Legia, jest jego dziełem. Oczy bolą od tego, co ten dzieciak wyprawia w bramce. odpowiedz

U - 58 minut temu, *.236.2 Sadze, że trenera wywalą do Pażdziernika

odpowiedz

Fundamental - 37 minut temu, *.chello.pl @U: A Papszun już czeka odpowiedz

WSTYYYYYDDD - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zieliński zrobił GÓWNIANE okienko

Kun

Gual

Elitim

dziś najgorsi na boisku

no i jeszcze nieszczęsny Slisz do tego odpowiedz

Trener nie ogarnia tematu... - 1 godzinę temu, *.02.net To była akcja dwóch rezerwowych - Makana Baku dośrodkował do Ernesta Muciego, a ten głową pokonał Fruchtla. odpowiedz

Bylekto - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Z tym trenerem nic nie osiągniemy. To jest trener na Jagiellonię albo inny środek tabeli który żyje z produkcji małolatow i w nosie ma puchary. W Pogoni robił wyniki ponad stan. Wprowadzał młodych i wywalczył podium co i tak było sukcesem. Spoko podpisaliśmy nowy kontrakt a na liście chyba już nikogo nie ma, to teraz co znów Vuko?. Niech ten klub zacznie od 4 ligi. odpowiedz

Pusia - 50 minut temu, *.vectranet.pl @Bylekto: spadaj leszczu odpowiedz

Bylekto - 46 minut temu, *.autocom.pl @Pusia: Leszcz jak leszcz ale ty jesteś płotką paziu odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zdobyliśmy moskwe zdobędziemy wiedeń odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Miasto dupiarza Rafałka: Jo. I księżyc przy okazji.... odpowiedz

Chef - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz to ostatnio jakieś nieporozumienie. Kun błysnął z ŁKS a teraz gruz. Joshue to gość który ma wiecznie focha, gra jak piz….. obrona jest dramatem który nakręca niestety Tobiasz, zapomniał jak się piłkę wyprowadza :( odpowiedz

Zden - 1 godzinę temu, *.. Hihihihihi odpowiedz

(L)eon - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl Który to już mecz gdzie tracą mnóstwo piłek w obronie do takiego grania trzeba solidnych i dobrze wyszkolonych kopaczy a jak ich brak to trzeba grać innym systemem odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl ROSOŁEK, SLISZ, TOBIASZ to są zawodnicy na poziomie II ligi i mentalnie i technicznie i fizycznie... Paranoja jest , że trener ma przykaz ich wystawiac bo muszą byc sprzedani... masakra... Muci powinien grac wszystko od deski do deski i Baku tez........... Taktycznie dzis trener Legii się skompromitował... nie po raz pierwszy... Josue po podpisaniu nowego kontarktu żenada czlapie po boisku... Kun i Gual to na rzei pomyłki Eltimi tez nie zachwyca... W zeszlym roku mieliśmy chociaż 2 skrzydla... odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No i jak zawsze ,jak słyszę ze przeciwnik jest w kryzysie i Legia jest faworytem, to wiadomo, ze nasi wyjdą na mecz w obsr… zbroi. Im przeciwnik słabszy i jest szansa na wygranie, tym bardzie nasze drewniaki sztywnieją. I tak od lat. Od razu można obstawiać przegrany mecz. Scenariusz - jedziemy do Austrii i postaramy się wygrać, przeciwnik jest do przejścia, możemy odrobić. Przychodzi mecz i stoimy na własnej połowie czekając na kontrę i modlimy żeby nie było błędów w obronie. Przegrywamy i mówimy, taka jest piłka, przeciwnik był do przejścia itp. Oby nie tym razem ale ile razy już to oglądaliśmy! odpowiedz

Stara (L) - 1 godzinę temu, *.gvt.pl Nie mogę tego zrozumieć.. Lech sprowadza zawodników i robią robotę na boisku, u nas nie mogą odnaleźć się na boisku,jak dzieci we mgle.. Systemu ustawienia i tego wyprowadzania piłki od bramki też nie mogę pojąć.. Już nie wspomnę o analizę składu.. Na grających twardo rzemieślników, wystawiany dzieci jak Kun i Gual.. Nie ma co dalej pisać i analizować.Poptostu kolejny rok i puchary w dupie.. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Stara (L): Przecież to proste. Lech mając potencjał sprzedażowy co roku sprzesaje ale też pozyskuje dobrych piłkarzy. Nasze pieniądze ze sprzedaży idą gdzieś w kieszeń (lub na długi) a w zamian zatrudniamy zawodników których nikt nie chce, bądź darmowych.



Przypomne: skoro nasi własciciele potrafili przewalić ponad 30 mln euro z LM i ówczesnych transferów wychodzących i zostawić pustą kasę to o czym my mówimy???



Cieszmy się, że nie poszlismy drogą krakowskiej Wisły, bo mało brakowało. Dzisiejsze długi spłacimy, ale odbije się to na kadrze i wynikach. Za jakieś 6-8 sezonów może znów staniemy na nogi. odpowiedz

piortek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Stara (L): Lech to półka wyżej, tu w Legii to bieda nawet nie ma zmienników na pozycje odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ale bryndza!!! odpowiedz

PT - 1 godzinę temu, *.com.pl Żaba okradł nas z wyniku przez brak karnego :( dużo było strzałów naszych, ale tamci też mieli okazje :(



Są do pociśnięcia bez Kuna u nas na pewno odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Co robił elitim na boisku to tylko kosta jeden raczy wiedzieć. No i primadonna z Portugalii jozue, mocny tylko na kozaków w ekstraklasie. Czy ktoś mógłby tobiaszowi przypomnieć ze miejsce bramkarza przy wysokim presingu przeciwnika jest w bramce a nie poza polem karnym?

Dodatkowo o pomstę do nieba wolały podania do zawodników stojących tyłem, ze 20 strat!!! Czy nie można pomyśleć i zmienić podania? Jak już przyjęte, to Austriacy faulowali. odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl W kolejnym meczu tracimy bramki po wyprowadzaniu piłki od bramkarza. Czy trener tego nie widzi??? Poza tym skład niby najlepszy, ale jednak nowe nabytki dziś bardzo słabo. Gual to jeździec bez głowy, Elitim grający na alibi. A Kun? No jeżeli Baku dał drużynie więcej od „ krasnoludka”, to ja nie mam pytań. A poza tym… przy sensownej i uważnej grze, to jeszcze można wygrać. odpowiedz

Jacek - 34 minuty temu, *.orange.pl @Single malt: A dla mnie to oni nie grają z Kunem , ile razy był do sprintu i się pokazywał do wyjścia na pozycję to nie dostaje piłki. A jak już mu podadzą to nie na dobieg tylko tam gdzie stoi.

odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ile jeszcze goli musi zawalić Tobiasz żeby go posadzić na ławce? odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.sky.com Pewna formuła się wyczerpała…laga na Wszołka albo Pekharta i taka Austria która za chwile może być bankrutem,wygrywa w twierdzy…

Smutny wieczor i duza analiza dla trenera.Wiara jest ze w rewanżu będzie dobrze.Mocno Legia! odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Po pierwsze to jest potrzebna zmiana na bramce dziś pierwszy gol wędruje na konto Tobiasza za niego któryś z rezerwowych no i Pankov tragedia jeśli chcemy grać w pucharach to potrzebni są lepsi zawodnicy. A nasz trener chyba ma klapki na oczach że dalej wystawia Tobiasza na bramce! odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kun, Gual tragedia odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net Jak widać dla niektórych Legia to jednak za wysokie progi. Kun jest słaby schodzi do środka i nie daje to żadnego efektu,jest to inny typ piłkarza niż Mladen. Elitim po pierwszych meczach jednak to nie jest taki kozak jak się wszyscy zachwycali,może jeszcze zaskoczy ale wątpię. Po Gualu też się spodziewałem więcej ale nie tracę wiary w niego. Baku w ostatnich spotkaniach lepiej gra,ja bym na niego postawił. Wzmocnienia są potrzebne bo znów może być nie za wesoło. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie rozumiem dzisiejszej nieskuteczności pod bramką. Za dużo setek zmarnowanych… odpowiedz

Beton - 1 godzinę temu, *.chello.pl No i macie swojego trenera na lata. Panie guten Morgan ! Auf wiedersehen. Z taktyki zero. Tak się nie gra nawet na boiskach szkolnych.

Jak można tego nie widzieć i dalej tak bezmyślnie grać ?

Prezes szykuj piniendze na odprawę.

Wstyd było na to patrzeć jak małolaty z Austrii nas zabiegali. A te nasze gwiazdy na stojąco, a co biegać za piłką będą ? Jedno wielkie wyp...? odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.as45177.net Cenne doswiadczenie zebrane to jest plus. to zaprocentuje w walce o mistrzostwo i lige mistrzow w przyszlym roku hahah odpowiedz

Kosta 2055 - 1 godzinę temu, *.sky.com Dno, drewno i beton. odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pobocznie: wychodzi, że puchary to inna dyscyplina niż liga i inni gracze się do nich nadają (nihil novi zresztą, że przypomnę Nikolicia i Prijovicia).



Ligowi bogowie Josue czy Pekhart - puff. A mało ceniony w lidze Muci w pucharach nie pierwszy już raz - znaczy. odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.sky.com @Miki: wystawienie dziś Guala zamiast Muciego zabiło nam mecz.

Na Muciego trzeba dmuchać i chuchać cały czas,bo pod okiem trenera zrobił mega progres.Josue dziś do gry nie wniósł…poza ekstraklasa to za wysokie progi… odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl To był dramat. Po prostu odpowiedz

Zimmi85 - 1 godzinę temu, *.. Od początku mecz batdzo słaby, w pewnych momentach Nasi zawodnicy wyglądali jak by nie potrafili grać, lub bardzo się bali. Pojawiające się sytuację, których nie brakowało, każdy piłkarz sam chciał zamieniać na gola, wyglądało to jak by dzisiaj nie było drużyny. Najbardziej zawiedli mnie Elitim, Kun, Gual, jeszcze dodał bym Slisza.

Przed tym sezonem wydawało mi się, że pomimo braku osłabień, zbyt słabo została wzmocniona druga linia, to właśnie tam wiele spraw boiskowych ma swój początek i koniec. Może pod wpływem emocji, ale stwierdzam, że i Raków, a przede wszystkim Lech ma mocniejszą kadrę na ten sezon. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oczywiście walczyć trzeba do końca taki jest sport. Tylko po co nam te puchary z taką obroną jaką my mamy. Przecież to by była seria żałosnych łomotów. Nie mamy środkowych obrońców na poważną piłkę, bramkarz co chwila daje ciała a wsparcie wahadeł jest symboliczne. O ile Wszołka można usprawiedliwić bo odwala robotę w ofensywie o tyle częstochowski krasnoludek tylko się ośmiesza. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jak to powiedział Runjaic - chcemy stać się potęgą w Europie Wschodniej.

Potęgą, ale chyba pod wzgledem wielkości długów do spłacenia.

Potęgą, która w przeddzień meczu z Austrią musi sprzedać podstawowego obrońcę, Nawrockiego, bo bida ciśnie.

Jeżeli to była najsłabsza Austria Wiedeń od lat, to co my reprezentujemy.

Przecież, gdyby nie pomyłki sędziego na naszą korzyść, to już Ordabasy mogły nas wysadzić z pucharów.

Bardzo słaby mecz.

Po tych naszych okrzyczanych transferach można na razie powiedzieć, że się osłabiliśmy, a nie wzmocniliśmy.

Nasza gwiazda, Josue, pięknie świeci, ale na tle ŁKS-u albo Ruchu, natomiast w starciu z europejskim przeciętniakiem, jakim jest Austria Wiedeń czar pryska.

Przy odrobinie szczęścia może nawet damy radę awansować i o to się trzeba modlić, bo jak nie awansujemy w tym sezonie do meczów grupowych LKE i nie zarobimy trochę grosza, to za chwile nastąpi kolejna wyprzedaż i łatanie dziury budżetowej.

I tak w kółko, chyba, że w końcu trafi się ktoś z konkretnymi możliwościami zainteresowany przejęciem Legii i wyrwie nas z tego błędnego koła. odpowiedz

Kobisborsz - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Legia jest powolna i schematyczna

Josue niestety gra padake od początku sezonu a w tym meczu to już kompletnie wyszły jego braki motoryczne

całkowicie bezproduktywny

Niestety...

Obrona... powiedzmy że trochę lepiej od Pogoni Szczecin że tak to ujme

Konta źle przygotował drużynę do tego meczu i to ewidentnie !!!

Dzięki golowi Ernesta nie wszystko stracone

Ale ciężko o jakiś większy optymizm

Konta z Pogonią Szczecin przegrywał najważniejsze mecze mając szanse na mistrzostwo

Nie jest to zły trener ale wybitny też nie... odpowiedz

Kobisborsz - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @Kobisborsz: Kosta oczywiście... odpowiedz

Olek - 1 godzinę temu, *.. Ribeiro kolejny solidny mecz. Mucci powinien grać od początku - trochę niezrozumiała decyzja trenera odnośnie pierwszego składu, ale takie jego prawo. Thomas dziś troszkę zbyt egoistycznie, rozumiem napastnika o chęć podkręcania licznika z golami ale… Kun zagubiony, i chyba odstaje warunkami fizycznymi , duuuuużo do poprawy jeśli ma z nami zostać. Baku na wkur...e i dziwo jedno z lepszych spotkań w jego wykonaniu. Wszolek na swoim poziomie ale dziś czegoś zabrakło. Augustyniak solidnie, ale brakowało mu chłopaków do pomocy. Jedza powinien grać od początku. Mimo wyniku wierzę w awans. Myśle, że pierwszy skład w Wiedniu będzie zupełnie inny niż dzisiejszy. odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak oni mają wygrać mecz skoro trener robi takie babole jak :

- Slisz i Elitim w pierwszym składzie...

- No a potem znowu ten sam trener chce ratować wynik wprowadzając...Rosołka ...

Kompletny brak logiki i rozeznania w temacie możliwości piłkarzy...

Przegrana przez błąd Elimima i przez błędy trenera ! odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. Panowie wlodarze(Loczek Zielu i Chu...nic)jak buduje się zespoły i zarabia na piłkarzach to prosze spojrzec w kierunku Częstochowy i Poznania.Życzę wam żeby Legia odpadła a ty Miodek zbankrutujesz w tym sezonie.To się w pale nie mieści co wy robicie.Papszun wolny a oni przedłużają umowę baranowi co się na taktyce nie zna.Noz kur...a Mac… odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Czarny76: Sam Papszun nic nam nie da.

W Rakowie za Papszunem stał właściciel z konkretnymi możliwościami finansowymi, a my jesteśmy gołodupcami, którzy musieli sprzedać Nawrockiego przed najważniejszymi meczami pucharowymi.



odpowiedz

Genio - 1 godzinę temu, *.167.2 @Czarny76: oby to co piszesz się wreszcie spełniło. Bankrut pudel piękna przepowiednia oby się spełniła to pójdzie od nas i wstaniemy z kolan. odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. @Egon: Nie do końca się z Tobą zgodzę.Papszun przynajmniej znał się na taktyce i potrafił dobrać zawodników na pozycje.Tutaj jest inaczej.Tokarzowi każe się robić programy komputerowe.Druga sprawa transfery wychodzące.Pewnie ze musimy je robić ale kuzwa…młody perspektywiczny zawodnik który dam sobie ręce uciąć zrobi karierę puszczany za gowniane euro.Ja będąc właścicielem postawiłbym sprawę jasno.Chcecie kupić…proszę…10baniek na stół i możemy rozmawiać.A to ze nie mamy kasy to już nie moja wina.Ja klubem nie zarządzam.Większe kontrakty więcej szrotu na boisku i badziewia w gabinetach.Czekam na dzień kiedy ten klub zmieni właściciela który otoczy się właściwymi ludźmi znającymi się na swojej pracy.Podniecali się co niektórzy ze Zieliński to odpowiedni kandydat na Sportowego…dla mnie jest dwulicowcem i kropka.Do dupy z tym wszystkim. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Czarny76: Zgadzam się Czarny - ja też uważam Papszuna za dobrego trenera tylko właśnie najlepiej byłoby, żeby taka zmiana wiązała się też ze zmianą właściciela na takiego, który ma konkretne możliwości finansowe, choćby właśnie takiego, jakiego ma Raków, a nie trzeba byłoby wtedy oddawać podstawowego obrońcy na dzień przed meczami decydującymi o awansie do grupy LKE. odpowiedz

Runjaic specjalista od przegrywania w eliminacjach europejskich - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zamiast wielkiej Legii jest wielka żenada. Słabiutka, ledwo zipiąca w Austrii ekipa z Wiednia orżnęła rzekomo wielką Legię jak dzieciaka na Jej podwórku. Balonik pompowany po wygranych z ligowymi słabeuszami dzisiaj wieczorem z hukiem pękł. Europejskie puchary znowu nie dla Legii. Dlatego przestańmy się wygłupiać i śpiewać, że "Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest", bo to groteskowo brzmi od jakiegoś czasu. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Runjaic specjalista od przegrywania w eliminacjach europejskich: milcz błaźnie. W Naszych Sercach Legia Zawsze Jest Mistrzem. odpowiedz

Runjaic specjalista od przegrywania w eliminacjach europejskich - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @13: No taki mistrz z naszej Legii, że drużyna która ledwo zipi w lidze austriackiej ogrywa naszych pseudogwiazdorków jak dzieciaki. Więc zaklinaj rzeczywistość, że rzekomo mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest i rób z siebie...no właśnie - błazna. odpowiedz

Deyna - 1 godzinę temu, *.167.2 @13: prędzej błaznem jest ten co śpiewa dyrdymały i kłamstwa, a nie ktoś kto to widzi.

W sercu jest Legia, oczywiście, ale mistrza mają pod Janą Górą i tyle w temacie.

Kadrę polski mam też w sercu, ale nie śpiewam na narodowym Polska mistrzem świata. odpowiedz

LEgion - 1 godzinę temu, *.167.2 Zagraliśmy super mecz i przegraliśmy tylko jedną bramką, to z takim klasowym zespołem to tak jak wygrać.

Mistrzem Polski jest Legiaaaaa....... ups

Nie poddamy się ukochana maaaaa......ups

Pełny stadion masochistówwww.......ups

odpowiedz

Julek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak to jest Raków kupuje wzmocnienia, a Legia szrot, który nie potrafi grać w piłkę. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kosta przygotował formę drużyny na grupę Ligi Konferencji i myślał, że inni też tak zrobią. A tu Austria zrobiła psikusa i grała jak w finale. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek : tu musi byc wlasciciel z kasiora a nie golodupiec korpoludek od kulczyka ..ui z tego bedzie jak on dalej bedzie odpowiedz

Kot pocztowy - 1 godzinę temu, *.kabsi.at Pisałem już wcześniej, to mi nikt nie wierzył....



Runjac dokładnie wie że w ekstraklapie z roboty można wylecieć za słabe wyniki w lidze, a nie za puchary.



Dlatego on ma głęboko w d*** puchary, to samo robił w Pogoni przez 5 lat. Dla niego Austria Wiedeń to właśnie taki przeciwnik z którym może spokojnie odpaść z pucharów bez większych konsekwencji. I zająć się tym co mu wychodzi najlepiej.

Czyli dbaniem o to żeby szefostwo nie miało powodów żeby wy*****ć do z roboty.



Teraz trochę ponarzeka, że przeciwnik silny, że początek sezonu, że słabe wzmocnienia, że drużyna jeszcze się nie zgrała i obiecuje że w przyszłym roku to już będzie super... A gawiedź się ucieszy.... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No proszę porażka Legii to są komentarze po zwycięstwoe cisza odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ewidentnie zawiódł trener. Zespół jest ok. Widać było gołym okiem że Wiedeń był ustawiony pod nas. Założył wysoki pressing bo wystarczy zobaczyć statystyki by zrozumieć że Legia robi w CH bananów.

1-2.

Twierdza padła z pi...siami spod kogotokenburga.

Cała taktyka i ustawienie wpizdu.

Przeczytali nas jak dzieci.

A błędy Naszych?

WTF!!!

Nie mam słów. Czekamy na rewanż. odpowiedz

A. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miodek chce zarobić na Tobiaszu,ale najwyższa pora postawić na Hładuna. Ile jeszcze jakiś bezsensownych bramek stracimy. odpowiedz

Rafallo88 - 1 godzinę temu, *.petrus.pl Tobiasz, wypier...alaj ty patałachu z wybujałym ego. odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl pro-tip: można obejrzeć mecz Pogoni, wtedy ten staje się prawie strawny odpowiedz

Bylekto - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Jak to Aleksander mowił? Stado lwów prowadzone przez barana jest groźniejsze od stada lwów prowadzonego przez barana? Ten klub od 6 lat się nie rozwija. Ten klub od 6 lat się cofa w rozwoju. Ten klub nic nie osiągnie. Pamiętam Legię z początku lat 90. Ta biedna Legia w poplamionych dresach zjadła Sampdoria i napędziła stracha Barcelonie. Tamta Legia zjadłaby i wydaliła bez beknięcie ten dzisiejszy bubel owinięty w sreberko. Tamta Legia miała charakter. Słyszałem ostatnio że Raków się wstydliwie tłumaczył, że oni nie mają takiej otoczki jak Legia bo oni dajmy na to zatrudniają 100 osób a Legia 500. Panie Świerczewski zatrudniaj Pan i 10 jeśli tak macie grać. Liczą się kompetencje nie ilość. Obrzydł mi ten klub strasznie, przypomina się Legia z lat 2004-2010. odpowiedz

Bylekto - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Oczywiście chodzi o stado baranów prowadzone przez lwa do stada lwów prowadzonego przez barana....sorry ale ulało mi się już odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Az strach pomyslec co teraz zrobia z Legi i Pogoni wirtuozi futbolu Puszcza i Radomiak :) odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Te słynne i bardzo modne teraz rozgrywanie piłki od tyłu przy tak wysoko grającej pressingiem drużynie to samobójstwo.Wczoraj podobnie chciała grać Pogoń i czym to się zakończyło wszyscy wiedzą.Dzisiaj Legia straciła w taki sam sposób pierwszą bramkę i mimo to uparcie nadal rozgrywała piłkę od tyłu.Taka gra może jest dobra na Ruch czy ŁKS ale nie na drużynę z poważniejszej ligi niż nasza Ekstraklasa.Austria przeciętna drużyna,którą rok temu Lech rozbił u siebie 4:1 przyjeżdża do Warszawy jak po swoje i w zasadzie bez większego problemu wygrywa mecz.To jest katastrofa.W rewanżu trzeba by było wznieść się na wyżyny umiejętności aby choć doprowadzić do dogrywki co i tak wydaje się być zadaniem niewykonalnym po tym co zobaczyliśmy dzisiaj. odpowiedz

Slawek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl są pewne oznaki zmęczenia sezonem odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.com.pl @Slawek: Było super, biegali szybko i sie zmeczyli, myslami byly przy meczu z Puszczą odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Tobiasz winilbym najmniej,,,.





ZART TAKI !



mam nadzie ze ktos na miescie wybije mu ze lba temlatanie do 49 metra impajacowniw odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Spokojnie , wylejemy pomyje po rewanżu na Kostę i Miodka , Może jakaś podwyżka kaski ? Kto chętny Piłkarze czy sztab szkoleniowy ? Zdrówka odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Próbujemy rozgrywać od tyłu,nie umiejąc tego,nie mając do tego wyszkolonych obrońców, z bramkarzem, który też tego nie umie... A i z bronieniem u niego,powiedzmy delikatnie, niezbyt szczelnie... Dlaczego miało się to udać ze średniomocną drużyną ze średniej ligi? Bo udało się uniknąć strat w ten sposób z beniaminkami?



Dziś to była lekcja zaległa, skoro nie wyciąga się wniosków z wygranych meczów z beniaminkami,mimo popełniania tych samych błędów. Ci z Austrii potrafili to wykorzystać.



P.S. nie rozgrywajcie piłki z bramkarzem, który nie umie pewniej strzec bramki przed strzałami. Jeśli w tym nie będzie miał pewności,to i z rozgrywaniem będzie tym bardziej to samo... odpowiedz

KG - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyprowadzanie piłki z pod własnej bramki to koszmar, wycieczki Tobiasza poza światło bramki drugi koszmar, głupie straty w środku boiska napędzające przeciwnika kolejny koszmar. Bardzo źle to wygląda z taką grą można pograć z całym szacunkiem z beniaminkiem Ruchem Chorzów. odpowiedz

KG - 1 godzinę temu, *.chello.pl @KG: Oczywiście spod własnej bramki odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.com.pl nie uda sie wygrać z Australia to zostanie poteznie mocna LIGA, po co nam jakies kangury z Australii odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.com.pl super gra! z puszcza na pewno wygramy - to tez elita odpowiedz

Tot - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tobiasz to niech juz usiadzie na ławce, to co odstawia poza polem karnym to jest poziom ligi okręgowej odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Josue nie leży nowa pozycja, przeszedł do środka i Legia zaczęła grać nie wiem czemu kosta na siłę go tam wystawia.

Gdyby nie zabawa w obronie przez które kolejny raz tracimy głupie bramki wygralibyśmy ten mecz !

Wróćmy do 3-5-2 skoro to grało a nie na siłę urozmaicać na 3-4-3... odpowiedz

Coachbiedronka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kosta Runajic podaj się do dymisji,cieszy się jak 0-2 przegrywamy, jest mi wstyd za brak zaangażowania naszej drużyny,grunt że się kasa na koncie zgadza,jak można byc zadowolonym jak się mecz przegrywa,zero biegania. Jak niumiemy grać 3 grajmy 4 . odpowiedz

saper1972 - 2 godziny temu, *.ikp.pl Ale między Bogiem a prawdą czego można oczekiwać skoro w Warszawie ostatnie 15 min w poprzedniej rundzie Legia broni się panicznie przed zespołem z Kazachstanu ???? odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Znowu kompromitacja. Wynik wynikiem ale sama gra to kompromitacja. Nie bylo zadnego zawodnika ktoremu mozna by dac wiecej jak dwa. odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.chello.pl Mamy problem ze skutecznością bo okazji mięli kilka idealnych gdzie powinien być gol,jak zagrają w Wiedniu tak jak ostatnie 25 minut to ich przejedziemy odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Proszę niech ostatni zgasi światło bo szkoda prądu....nawet na mecz Legii z byle klubikiem. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Nadzieja umiera ostatnia.... pożyjemy zobaczymy. Oby nas puszcza teraz nie ograła....? odpowiedz

Pedro Tarchomin - 2 godziny temu, *.orange.pl Dwie bramki Tobiasza. odpowiedz

Omg - 2 godziny temu, *.play-internet.pl CZY TEN KOZAK ELITIM DALEJ JEST KOZAKIEM? odpowiedz

Velvr - 2 godziny temu, *.icpnet.pl A co to się stanęło haha? odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Dlaczego nie gra Strzałek, za to "gra" Rosołek? Dlaczego nie broni Hładun, za to "broni" Tobiasz? odpowiedz

Brenn - 2 godziny temu, *.orange.pl Bramka kontaktowa dla Legii niczego już nie zmieni.

Austria nie dość ze była dzisiaj o niebo lepsza , to jeszcze błędy jakie popełniali piłkarze Legii to jakiś koszmar.

Moim zdaniem jest już po pucharach dla Legii.

Musiałby się zdarzyć cud i za tydzień w Wiedniu, Austria nagle zagra fatalnie a Legia rozegra kapitalny mecz.

I po raz kolejny zwracam uwagę, ze do bramki powinien wrócić Hładun, to co wyczynia Tobiasz , to już jest żenujące. odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kun nie nadaje się kompletnie do tej koncepcji gry. To samo Gual - niech wracają na wieś gdzie grali dotychczas . Slisz najgorszy mecz od dłuższego czasu. Tomasowi udało się z nogi strzelić kilka goli i za bardzo w siebie uwierzył . Muci to jest inny świat. Nawet baku zrobił różnicę . Na bramkę poprosimy Chładuna. Odpoczynek sie Kacprowi zdecydowanie należy. I łańcuch mu skrócić bo zapomniał na jakiej pozycji gra. odpowiedz

abc - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl @Robert Szenfeld : bramkarz dzieciak i woda sodowa ( powtórka z wczoraj). on Legię mało nie wysadził w poprzedniej rundzie samemu za burtę. za szybko uwierzył że coś znaczy . niestety nie wie że jest wystawiany tylko aby aukcja na allegro miała szanse być widoczna.....

reszta jego CV to ręcznik.



odpowiedz

ASD_ - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Euforia po sparingach i wygranych z ogorami LKS i HKS. Przeciętny średniak europejski nas zweryfikował. Czy dalej uważacie transfery za udane? BO JA SREDNIO a kolejnych transferów nie widać na horyzoncie.DOBRANOC odpowiedz

Ko(L)ega Ba(L) uch - 2 godziny temu, *.orange.pl Męczarnie ze słabym zespołem. Legia zaczęła lepiej grać jak Austria siadła kondycyjnie. W Wiedniu powinni wygrać. Ale przyszłość nie napawa optymistycznie. odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ko(L)ega Ba(L) uch: Dlaczego mieliby wygrać w Wiedniu skoro przegrali w Warszawie? odpowiedz

Cudny Zenon - 2 godziny temu, *.a1.hr Nic się nie stało zaś mecz można wygrac, przegrać lub zremisować. Teraz przegraliśmy, w rewanżu trzeba wygrać dwiema bramkami. odpowiedz

Obserwator - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nadzieja!!!ale na co...kolejny wstyd,kolejne upokorzenie.Ślisz,Elitom,Kun, nie znam się ale ich nie było w meczu,Pekhart takie sety psuje,to samo Wszołek,gdzie jest król strzelców Gual .Połowa składu poniżej oczekiwań.Lepiej nie łudzić się we Wiedniu będzie ostatni mecz tych pucharów. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Obrona...Augustniak...a co dalej? Stary Jędza, Ribeiro cienki jak kabanos, Pankov - ryją z nas, że go pozyskaliśmy. Do tego sprzedajemy najlepszego Nawrockiego...Jeszcze kupcie tego Kapuadiego, i będzie kapitulacja kompletna. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: dokladnie nie ogladalem ale czemu pankov zszedl? kontuzja? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Kapuadiego chyba sie nie kupuje, lecz pozyskuje....

Tak czy siak, rzeczywiście to będzie mega wzmocnienie..... odpowiedz

Actchris - 2 godziny temu, *.127.238 @grzesiek: Oby na dłużej, nie cierpię jego gry. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ps. Augustyniak to defensywny pomocnik. Ribeiro też przesunięty z wahadła. Tak więc nie mamy ani jednego, konkretnego obrońcy. odpowiedz

saper1972 - 2 godziny temu, *.ikp.pl Tak właśnie wygląda kupowanie zawodników za grosze albo ściąganie za darmo a w tle 5 drużyna ligii austryjackiej, dopóki kibice będą płacić za bilety i Mioduski będzie na tym zarabiał, to zawsze będą takie pseudo-transfery i kolejne lata zmarnowane odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl Bracia, jak to się stało? Przecież wygraliśmy po 3 z Ruchem Chorzów i Łksem Łódź? No ja nie rozumiem nic z tego.... odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Lao:

Ekstraklasa to nie eliminacje europejskiej ligi ogórkowej odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Pich nie grał i przegraliśmy.

A tak poważnie to nie jesteśmy drużyną na Europę. Dupoklasa to jest nasz poziom mułu.

Teraz kombinacje ze składem na następny mecz z Puszczą i porażka w dupoklasie. Wszystkie siły na rewanż z Austrią ale z taką grą czarno to widzę.

Kiedyś już to pisałem albo gra w Europie albo promowanie młodego bramkarza. A lepszy Hładun grzeje ławę. odpowiedz

Bombardini - 2 godziny temu, *.telenet.be Chaos i panika, normalka gdy polska ekipa gra z taką, która troch bardziej prosto jest w stanie kopnąć piłkę, zawodnicy Austrii pokazali jak powinna wyglądać gra na wyprzedzenie i przy okazji pokazali, że tegoroczne transfery obniżyły jakość zespołu, do klubu dołączyły same piłkarskie śmieci i niedojdy drodzy państwo. odpowiedz

Racja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Bombardini: Zieliński na pośredniak !!! odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak sie marnuje tyle setek to nie dziwi taki wynik... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.jmdi.pl GDZIE TRANSFERY? Wahało i stoper absolutne minimum..Jose Slisz dnooo .. Baku o dziwo i Muci najlepszy odpowiedz

Roky - 2 godziny temu, *.167.2 Dobry tytuł . Tylko nadzieja została bo z tym właścicielem zawsze tylko nadzieja, która jest matką głupich.

Mam pytanko ? kto chodzi na taką padakę w wykonaniu Legii? Kto daje swoją kasę n takie widowiska?

odpowiedz

Adaś - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A śmialiście się że to puchar pasztetowej, a to Nas przerasta nawet odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Jak za rok nie zdobędziemy mistrza to nie ma co liczyć na puchary. Tylko mistrz Polski ma szansę awansować do grupy jakiego kolwiek pucharu. Lech Raków to są przykłady. odpowiedz

Legion63 - 2 godziny temu, *.orange.pl @Tomasz: Z tym składem 3 miejsce to max o mistrzu to póki co to można zapomnieć lub tylko sobie pomarzyć. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gra dno dna. Slisz, Rosołek powinni grać w A klasie.... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie ma sie co oszukiwać, jest po ptokach. Możecie mnie je..ć szanowni Koledzy, ale dla mnie nie jest to żadna niespodzianka...:( odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: A Ty nawet w takiej chwili o przyjemnościach :) odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Szmaciarze jednym słowem, na ten rok koniec z eliminacjami do pucharów, cóż jacy piłkarze takie wyniki! Z taką grą to i MP możemy zapomnieć! Bo liga nie składa się z samych beniaminków! odpowiedz

tylkoLegia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Austria zweryfikowała transfery Zielińskiego i Koste jako "dobrego trenera".

Po zejściu Guala i Kuna Legia zaczęła wkońcu grać. odpowiedz

Tak będzie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A nie mówiłem że będzie 2:1 dla Austrii? :D :D :D odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kosta Runjac wystawi rezerwowy skład w rewanżu i odpadniemy. Kosta zostanie zowlniony, Legia bedzie mu placic przez nastepne 2 lata. A w jego miejsce przyjdzie niejaki Marek Papszun. Pozdrawiam. odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Po pucharach,niestety.Jesteśmy słabi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.