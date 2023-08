26 519 kibiców stawiło się na stadionie przy Łazienkowskiej 3, niestety Wojskowi przegrali z Austrią 1-2. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania. Fotoreportaż z meczu - 81 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 53 zdjęcia Kamila Marciniaka

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

kontroler_biletow - 3 godziny temu, *.. Wstępniak fotek jak zwykle pełna profeska odpowiedz

Ktos - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mamy przecież na świeżo w pamięci poprzednią wizytę w Polsce Austrii Wiedeń – przyleciała do Poznania, przyjęła cztery gole (1:4) i wróciła do domu. Austriacy przeżywają ogromny kryzys, nie tylko sportowy (dopiero 5. miejsce w poprzednim sezonie), ale również finansowy – ich długi wynoszą ponad 60 mln euro. Wystarczyło więc tylko wykorzystać te kłopoty, zrobić powtórkę z wyczynu Lecha odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.