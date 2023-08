Oceny legionistów za mecz z Austrią

Tylko trzech zawodników otrzymało dobre oceny za czwartkowy mecz w Lidze Konferencji Europy. Najwyżej oceniliście występ Ernesta Muciego - 4,4 w skali 1-6. Aż trzech zawodników uzyskało noty 2,1 - Elitim, Kun i Tobiasz. W sumie oceniało 1266 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,8.

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Elitim Kun i Gual najgorsi?

Burza braw dla Jacka Zielińskiego za galaktyczne transfery w tym okienku. Żeby chociaż jeden dawał jakość... niestety zawalili najważniejszy mecz w tym roku, a Vadis był do wyjęcia... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @tylkoLegia: vadis to juz stary trep, transfery jeszcze sie okaze czy dobre czy zle. dla mnie najwiwkszym winowajca runjac wystawiajac trzech obroncow z ktorych dwoch...nie jest obroncami....a na lawce siedzial jeden obronca z 350 mecxami w Legii.... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Jak mozna dac Josue mniej niz 3? Czy ci lduzie ogladaja mecz? Chlop wypracowal 3 sam na sam w meczu a ktos mu daje 2 :d odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Nie wierzę w to, że nie ma tamatu odejścia Muciego.

Jeżeli za chwilę odpaniemy z pucharów, to sprawa przyspieszy zwłaszcza, że promocja Tobiasza po jego ostatnich meczach jest trudna do zrealizowania. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Egon: oczywiscie, ze jest. Jak odpadniemy to sprzedamy i Muciego i mysle, ze Slisza. Sportowo nie stracimy grajac tylko w lidze, finansowo zarobimy pewnie wiecej niz z pucharow, tylko szkoda kibicow :( odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 muci ... :):) jedno udane zagranie - gol i taka nota ?? bbububhhhahahahhaaa

odpowiedz

FWWM - 3 godziny temu, *.orange.pl @majusL@legionista.com: chyba jednak trochę więcej niż jedno udane zagranie. Miał też świetny strzał, który bramkarz obronił i ogólnie wprowadził wiele pozytywnego ożywienia, co było widać. Myślę, że za to na tle słabej reszty drużyny dostał dobrą notę. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @FWWM: mial 2 takie strzaly, majus jest po prostu hejterem Muciego. Obraza go pod kazdym newsem. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: :) :) :) odpowiedz

