Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

123 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wg mnie to w niedzielnym meczu poziom głośności dopingu był spoko ale za dużo uwagi poświęcaliśmy gościom. Trochę wrzutek nie zaszkodzi ale żeby aż tyle. Powinniśmy większą uwagę poświecić na dopingowaniu Legii bo inaczej zniżamy się do poziomu takich ekip co tylko przeciwnika lżą. Poza tym słabo wyglądało to w obecności zaproszonych gości specjalnych - Powstańców Warszawskich, którzy przecież walczyli za wolną Polskę, zostali zaproszeni na mecz a tu takie bagno - czasem aż uszy więdły od wrzutek. Takie jest moje zdanie. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @123: wydaje się, że to pokłosie sobotnich wydarzeń. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.