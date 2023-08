Konferencja przedmeczowa

Wimmer: Każdy marzy o grze przy takim dopingu

Środa, 9 sierpnia 2023 r. 19:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Na tym etapie rozgrywek nie ma łatwych przeciwników. Będzie to trudny mecz, ale to jeden z aspektów gry w piłkę. Każdy marzy o grze w takich okolicznościach, przy takim dopingu. Zobaczymy jutro, w którym miejscu jesteśmy, bo konfrontacje z takimi drużynami pokazują nam, co jeszcze możemy poprawić - mówi przed pierwszym meczem z Legią trener Austrii Wiedeń, Michael Wimmer.









- Każda zmiana trenera łączy się z pewnym nowym początkiem. Ja również potrzebowałem czasu, by wprowadzić swój pomysł na grę i po siedmiu miesiącach go widać. Mam nadzieję, że potwierdzimy to jutro na murawie przeciwko ciekawemu, dobremu przeciwnikowi.



- Będziemy potrzebowali kompaktowej postawy wszystkich formacji. Skupimy się jednak głównie nie na dominacji w posiadaniu piłki, a defensywie i przechodzeniu z niej płynnie do ataku. Nie możemy przez 90 minut jedynie biegać za futbolówką, ale też posiadać własną inicjatywę. Jeżeli to się powiedzie, to jestem dobrej myśli.



- Wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, mogę korzystać z całej kadry. Nie mogę się natomiast doczekać jutrzejszego meczu. Jestem wdzięczny za sfinalizowanie transferu Alexandra Schmidta. Na pewno nie przyleciał z nami do Warszawy jedynie na wycieczkę. Ma zaległości w treningach, ale będzie jedną z opcji, którą będę mógł rozważyć w trakcie gry.





