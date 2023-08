Legia II Warszawa poznała rywala w PP

O godzinie 12 odbyło się losowanie par I rundy Pucharu Polski. Na tym etapie do rozgrywek dołącza Legia II Warszawa, której przeciwnikiem będzie Ruch Chorzów. Mecz rozegrany zostanie w LTC. Spotkania zaplanowane są na 26-28 września. Pary I rundy: Pogoń Siedlce - Podbeskidzie Bielsko-Biała Miedź II Legnica - Stal Rzeszów Stal Brzeg - Unia Skierniewice Concordia Elbląg - Widzew Łódź Odra Opole - Stal Mielec GKS Tychy - Wisła Płock Motor Lublin - Puszcza Niepołomice Jagiellonia II Białystok - Korona Kielce Kotwica Kołobrzeg - Bruk-Bet Termalica Nieciecza Pogoń II Szczecin - Polonia Bytom KKS Kalisz - ŁKS Łódź Sokół Kleczew - Zagłębie Lubin Stal Stalowa Wola - Znicz Pruszków Carina Gubin - Radunia Stężyca Legia II Warszawa - Ruch Chorzów KSZO Ostrowiec Św. - Warta Poznań GKS Katowice - Górnik Zabrze Wisła Kraków - Lechia Gdańsk Gryf Wejherowo - Zagłębie Sosnowiec Start Krasnystaw - Zawisza Bydgoszcz Wisła Puławy - Chrobry Głogów Wieczysta Kraków - Piast Gliwice Górnik Łęczna - Cracovia Skra Częstochowa - Polonia Warszawa Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław Miedź Legnica - Arka Gdynia Garbarnia Kraków - Radomiak Radom Chojniczanka Chojnice - Resovia

