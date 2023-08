Przygotowania do meczu z Austrią

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 a czy my jeszcze w Europie gramy? bo raczej wygląda to na ,, turniej pocieszenia,, dla nieudaczników.

odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Raków ! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @olew: pomyliles strony odpowiedz

Witamina1916 - 4 godziny temu, *.plus.pl Ten rose i charatin ciągle zadowoleni , wychodzić pobiegać na trening i zbierać dolary , zero ambicji by odejść i grać odpowiedz

Legiak83 - 5 godzin temu, *.inetia.pl A tymczasem raków wygrywa 2:0. Będą jaja jak awansują do LM. Tymczasem my musimy bić się w Pucharze biedronki, awansować do grupy, poprawić swój współczynnik i za rok my jesteśmy w LM, wcześniej oczywiście wygrywając MP. Brzmi jak sen? odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Legiak83: Już tylko 2:1 odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Legiak83: Raków zagrał mega mądrze taktycznie i prawie osiągnął wynik idealny. W rewanżu na Cyprze łatwo nie będzie, ale już w Azerbejdżanie pokazali, że potrafią korzystny wynik wywieźć. Ot, co znaczy start w eliminacjach ze ścieżki mistrzowskiej. LE już bardzo blisko a przy odrobinie szczęścia.... odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Legiak83: zapomnij, my mamy takiego pecha w losowaniach od 2 lat, ze glowa mala. Rakow sobie trafia jakis Aris w 3 rundzie, my trafilismy lepszego rywala w 1 rundzie bedac rozstawionym. W 4 rundzie Pucharu Biedronki mamy rywala na tym samym poziomie co Rakow w 4 r LM... odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Wolfik: tylko, ze drugi raz juz moga nie wytrzymac naporu jak w Azerbejdzanie, gdzie mieli kupe szczescia, nie mowiac o 1 meczu gdzie mieli szczescia w ch**. Teraz to samo. Oba gole z przypadku, jak sie przypadek skonczy to moze juz tak kolorowo nie byc. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.