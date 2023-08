Na stadionach: To co, pod palmy?

Wtorek, 15 sierpnia 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najciekawsze kibicowsko spotkanie rozegrane w ostatni weekend to derby Łodzi, które niestety odbyły się bez udziału fanów ŁKS-u. A wszystko za sprawą poprzedniej wizyty "Rodowitych" na derbowym meczu jeszcze w I lidze, z 3 maja 2022 roku, po którym dostali zakaz. Widzewiacy zaprezentowali na trybunach dwie oprawy.



Niezłą prezentację pokazała również Korona z okazji 50-lecia swojego klubu. Tym razem wyraźnie słabsze były liczby wyjazdowe. W niższych ligach GKS Tychy nie wpuścił na swój stadion fanów Wisły, oficjalnie "w związku z ostatnimi ulewnymi opadami deszczu wykryto awarię systemu bezpieczeństwa w sektorze gości". Oczywiście wszyscy wiedzą, że chodzi o zachowanie wiślaków na turnieju Unii Tarnów, kiedy kolejny raz użyli sprzętu. Ciekawie kibicowsko było na derbowym meczu Zawiszy z Elaną (kolejne spotkanie obu drużyn w krótkim odstępie). Elanowcy z racowiskem, bydgoszczanie z kilkoma oprawami i naprawdę niezłym młynem. Na poniedziałkowym meczu w Grodzisku Wlkp. fani Ruchu stawili się w bardzo dobrej liczbie, ale mało kto spodziewał się, że na trybunach będzie tak ciekawie. W trakcie spotkania jeden z fanów Lecha w kamizelce ochrony próbował zerwać flagę chorzowian z FC Radlin - płótno zostało jednak po stronie HKS-u.



Polskie ekipy w europucharach tym razem bez opraw. Bardzo dobry wyjazd do Gandawy zaliczyła Pogoń, wspierana przez Kotwicę i Feyenoord. Spartak Trnava w przyzwoitej na swoje możliwości liczbie pokazał się w Poznaniu. Słabiutko z kolei wypadła Austria Wiedeń w Warszawie.



Ekstraklasa:



Korona Kielce - Górnik Zabrze (646)

Koroniarze świętują 50-lecie swojego klubu. Na meczu z Górnikiem zaprezentowali sporych rozmiarów malowaną sektorówkę "50 lat" w liściu laurowym, slajdy z kliszy fotograficznej i hasło "Bo to historia, bo to marzenia, bo to historia godna przypomnienia!". Zabrzanie zamówili na ten wyjazd 1000 biletów, z których ostatecznie wykorzystali 646. Wraz z nimi GieKSa (25).



Warta Poznań - Ruch Chorzów ()

Chorzowianie do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie swoje mecze rozgrywa Warta, przyjechali transportem kołowym, w bardzo dobrej liczbie jak na poniedziałkowy termin. W trakcie meczu bluzgali na Lecha, na co miejscowi odpowiedzieli gwizdami i skandowaniem "Lech, Lech, Kolejorz". Bluzgi nie były przypadkowe - otóż w trakcie meczu jeden z kibiców Lecha w koszulce ochrony próbował zaskoczyć przyjezdnych od strony bufora i zerwać wiszącą z boku klatki flagę "FC Radlin". Ostatecznie płótno nie zmieniło właściciela, a "przebieraniec" musiał się ulotnić. Na trybunach 3,5 tys. widzów.



Piast Gliwice - Raków Częstochowa (600)

Dobry wyjazd Rakowa do Gliwic. W sektorze gości stawiło się ok. 600 "Medalików" z dobrym oflagowaniem.



Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa (486)

Legioniści do Krakowa, gdzie swoje mecze rozgrywa Puszcza, przyjechali samochodami w 486 osób. W sektorze gości wywiesili 8 flag i przez cały mecz prowadzili bardzo dobry doping.



Stal Mielec - Śląsk Wrocław (237)

Wrocławianie na wyjeździe zaprezentowali transparent "Stop noszeniu sprzętu na mecze domowe i wyjazdy, stop niehonorowym ku...m spod pięcioramiennej gwiazdy". Śląsk dotarł na miejsce ze sporym opóźnieniem, przez co cała grupa (237) stawiła się w sektorze gości dopiero na drugą połowę.



Cracovia - Zagłębie Lubin (90)

Cracovia z nie najgorszym młynem, z kolei Zagłębie przybyło do Krakowa w 90-osobowej grupie z jedną, niewielką flagą.



Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (85)

Blisko 18 tys. fanów Portowców na trybunach. Radomiak przyjechał w 85 osób.



Widzew Łódź - ŁKS Łódź (-)

Derby Łodzi obejrzał komplet publiczności, ale niestety zabrakło na nich kibiców gości. Ełkaesiacy przed meczem mocno wspierali i mobilizowali swoich piłkarzy. RTS zaprezentował dwie oprawy - racowisko "600" plus transparent "Ex navicula navis" (motto widniejące na kilku wersjach pieczęci i herbów miasta Łodzi). Druga choreografia to transparent "Prezentacja Łodzi", malowana sektorówka i konkretny pokaz pirotechniczny, składający się z okazałego racowiska i fajerwerków.



Niższe ligi:



Termalica Nieciecza - Motor Lublin (207)

Radunia Stężyca - Polonia Bytom (180)



Broń Radom - GKS Bełchatów (118)

Bełchatowianie wspierani przez Wisłę Sandomierz (28). Gospodarze ze skromną oprawą, poniekąd nawiązującą do "wyprowadzki" Radomiaka na swój stadion.



ŁKS II Łódź - Stal Stalowa Wola (106)

Stalówka wspierana w Łodzi przez Stal Rzeszów (14) i GKS Jastrzębie (8).



Chojniczanka Chojnice - Kotwica Kołobrzeg (86)

GKS Jastrzębie - Hutnik Kraków (70)

Wisła Puławy - Stomil Olsztyn (54)



GKS Tychy - Wisła Kraków (-)

Mecz bez udziału kibiców gości - GKS zamknął celowo sektorów, ze względu na niehonorowe zachowanie krakusów. W młynie zaprezentowali sektorówkę "WTSK" z przekreśloną białą gwiazdą, transparent "Nie ma nowości, na Wiśle brak honoru i godności", a nad całą prezentacją odpalonych zostało 10 rac.



Wyjazd tygodnia: 1000 kibiców Pogoni w Gandawie

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z ŁKS-em





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice:









Puszcza Niepołomice na meczu z Legią Warszawa:







Pogoń Szczecin na meczu z Radomiakiem Radom:









Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Legia Warszawa na meczu z Austrią Wiedeń:





Austria Wiedeń na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z KAA Gent:











Raków Częstochowa na meczu z Arisem Limassol:





Aris Limassol na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Lech Poznań na meczu ze Spartakiem Trnava:





Spartak Trnava na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Piast Gliwice na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Cracovia na meczu z Zagłębiem Lubin:





Widzew Łódź na meczu z ŁKS-em Łódź:









Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Korona Kielce na meczu z Górnikiem Zabrze:









Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:









Wisła Płock na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:





Zawisza Bydgoszcz na meczu z Elaną Toruń:











Elana Toruń na wyjazdowym meczu z Zawiszą Bydgoszcz:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Termaliką Nieciecza:





Polonia Bytom na wyjazdowym meczu z Radunią Stężyca:





Lechia Gdańsk na meczu ze Zniczem Pruszków:





GKS Tychy na meczu z Wisłą Kraków: