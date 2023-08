Siatkówka

Siatkarska Legia nie wystartuje w rozgrywkach?

Czwartek, 10 sierpnia 2023 r. 08:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

PZPS ogłosił terminarz rozgrywek 2. ligi siatkarzy na sezon 2023/2024. Nie ma w nim Legii Warszawa, która po spadku z 1. ligi, powinna uczestniczyć w rozgrywkach o klasę niżej. Jest za to zespół pod nazwą MUKS Wojskowi Warszawa. W ostatnich latach to właśnie stowarzyszenie MUKS Wojskowi prowadziło Sekcję Siatkówki Legii Warszawa.



O problemach finansowych sekcji i niepewnej przyszłości drużyny pisaliśmy szeroko już w kwietniu. Mimo wielokrotnych prób kontaktu, władze sekcji do dziś chcą udzielić komentarza na temat aktualnej sytuacji.









Z naszych informacji wynika, że po zakończeniu ubiegłego sezonu drużyna całkowicie się rozpadła, odszedł także trener. Zespół zgłoszony do rozgrywek będzie składał się w zasadzie z samych juniorów, a problemy finansowe jak były, tak nadal są. Rok temu o tej porze znany był już skład, a sekcja aktywnie funkcjonowała w mediach społecznościowych. Teraz nie dzieje się nic. Nowy sezon startuje 30 września. Wszystko wskazuje na to, że bez znalezienia odpowiedniego finansowania, nie ma szans na kontynuowanie siatkówki w stolicy pod nazwą Legia.



Centrum informacji o siatkarskiej Legii -> legionisci.com/siatka