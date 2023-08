Koszykówka

Terminarz koszykarzy Legii na sezon 2023/24

Środa, 9 sierpnia 2023 r. 16:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz PLK na sezon 2023/24. Koszykarze Legii Warszawa rozpoczną rozgrywki ligowe 22 września, meczem z Zastalem Zielona Góra. W Boże Narodzenie Legię czeka wyjazdowe spotkanie z Anwilem Włocławek. Sezon zasadniczy zakończy się 27 kwietnia, meczem w Lublinie. Początek fazy play-off zaplanowany jest na 2 maja 2024 roku. Tak jak w ostatnim sezonie, rywalizacja prowadzona będzie systemem mecz i rewanż. Seria finałowa rozpocznie się drugiego czerwca i potrwa maksymalnie do 18 czerwca.



Terminarz Legii:

22.09. - 1. kolejka - Legia Warszawa - Zastal BC Zielona Góra

11.10. - 2. kolejka - Legia Warszawa - Dziki Warszawa

06.10. - 3. kolejka - Czarni Słupsk - Legia Warszawa

13.10 - 4. kolejka - Legia Warszawa - Spójnia Stargard

22.10. - 5. kolejka - Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa

29.10. - 6. kolejka - Arka Gdynia - Legia Warszawa

05.11. - 7. kolejka - Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń

12.11. - 8. kolejka - Trefl Sopot - Legia Warszawa

18.11. - 9. kolejka - Legia Warszawa - Sokół Łańcut

25.11. - 10. kolejka - MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa

01.12. - 11. kolejka - Legia Warszawa - GTK Gliwice

10.12. - 12. kolejka - Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław

16.12. - 13. kolejka - Legia Warszawa - King Szczecin

26.12. - 14. kolejka - Anwil Włocławek - Legia Warszawa

28.12. - 15. kolejka - Legia Warszawa - Start Lublin

03.01. - 16. kolejka - Zastal BC Zielona Góra - Legia Warszawa

13.01. - 17. kolejka - Dziki Warszawa - Legia Warszawa

20.01. - 18. kolejka - Legia Warszawa - Czarni Słupsk

28.01. - 19. kolejka - Spójnia Stargard - Legia Warszawa

04.02. - 20. kolejka - Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski

10.02. - 21. kolejka - Legia Warszawa - Arka Gdynia

02.03. - 22. kolejka - Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa

09.03. - 23. kolejka - Legia Warszawa - Trefl Sopot

17.03. - 24. kolejka - Sokół Łańcut - Legia Warszawa

22.03. - 25. kolejka - Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza

28.03. - 26. kolejka - GTK Gliwice - Legia Warszawa

07.04. - 27. kolejka - WKS Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

14.04. - 28. kolejka - King Szczecin - Legia Warszawa

20.04. - 29. kolejka - Legia Warszawa - Anwil Włocławek

27.04. - 30. kolejka - Start Lublin - Legia Warszawa



Ćwierćfinały play-off (do trzech wygranych):

Pary 1-8 i 4-5: 2.05, 4.05, 9.05, 11.05, 14.05

Pary 2-7 i 3-6: 3.05, 5.05, 10.05, 12.05, 15.05



Półfinały play-off (do trzech wygranych):

Para zwycięzcy 1-8 i 4-5: 18.05, 20.05, 25.05, 27.05, 30.05

Para zwycięzcy 2-7 i 3-6: 19.05, 21.05, 26.05, 28.05, 31.05



Finał: 2.06, 4.06, 7.06, 9.06, 12.06, 15.06, 18.06 (do czterech wygranych)



O 3. miejsce: 3.06 i 6.06 (mecz i rewanż)