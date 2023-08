Pekhart: Chcę, by klub wrócił tam, gdzie powinien być

Środa, 9 sierpnia 2023 r. 17:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że to jest najlepszy początek sezonu w mojej karierze. Bramki bardzo mnie cieszą, ale najważniejsze są jednak wyniki zespołu, które są fajne. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować - mówi przed pierwszym meczem z Austrią Wiedeń napastnik Legii, Tomas Pekhart.



- Zawsze chcę grać, ale tu nie chodzi o moje ego czy innych zawodników z ataku. Jestem tu, aby ten klub wrócił tam, gdzie powinien być. To jest dla mnie najważniejsze.



- Nie myślę nad serią bramkową. Dla napastnika jest ważne, by strzelać gole i jak się to powtarza co mecz, to jest to fajne. Ale jak mówię - najważniejsza jest gra zespołu, a nie to, kto strzela gole. Jeśli jutro wygramy 1-0 i ja nie strzelę, to nie będę zły, a bardzo szczęśliwy.



- Od pierwszego dnia w klubie dobrze współpracowało mi się z Pawłem Wszołkiem. Mamy fajny kontakt na i poza boiskiem. Nie musimy się komunikować, by wiedzieć dokładnie, gdzie się znajdujemy na boisku.