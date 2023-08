Kibice Korony przyjadą autokarami na Ł3

Na ostatnim wyjeździe do Warszawy, w styczniu tego roku, kielczanie obecni byli w 336 osób. Pod koniec listopada 2019 roku fani Korony stawili się przy Łazienkowskiej w 238 osób, a w grudniu roku 2018 w 457 osób. Na tym ostatnim wyjeździe zaprezentowali choreografię "Koroniarze na szlaku" w asyście sporej liczby flag na kijach.

Kibice Korony Kielce organizują autokarowy wyjazd na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w niedzielę, 20 sierpnia na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Osoby, które zapisały się do soboty, za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz zapłacą 100 złotych, później wyjazd będzie droższy o 10 złotych. Koroniarze sprzedają równolegle same bilety - dla osób jadących własnym transportem.

