Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

Czwartek, 10 sierpnia 2023 r. 07:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com / dvtk.eu

Legia U16 bierze udział w trzeciej edycji DTVK Rakaczki Cup na Węgrzech. Po meczach z DAC 1904 Dunajska Streda i FK Čukarički Belgrad legioniści mają na koncie 1 punkt.



Legia U15 rozegrała mecz sparingowy z Rakowem Częstochowa. Po szybkim i twardym spotkaniu legioniści wygrali 6-1, choć spotkanie nie było bynajmniej spacerkiem.



Sparing U15(2009 i mł.): Legia U15 6-1(3-0) Raków Częstochowa U16

Gole:

1-0 5 min. Fabian Mazur (as. Norbert Merchel)

2-0 25 min. Vu Hoang Nguyen b.a. (po akcji Norberta Merchela)

3-0 39 min. Vu Hoang Nguyen b.a.

4-0 42 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Jakub Gliwa)

5-0 57 min. Fabian Mazur b.a.

5-1 75 min. Maksym Pluta

6-1 80 min. Oskar Maj (as. Mateusz Strzelecki)



Strzały (celne): Legia 19 (12) - Raków 13 (7)



Legia: Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak) - Aleksander Wyganowski (66' Aleks Żyła), Kazimierz Szydło (51' Oskar Maj), Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (53' Jan Rodak) - Jakub Gliwa, Vu Hoang Nguyen (75' Kazimierz Szydło), Norbert Merchel (51' Firdavs Otabekov), - Aleks Żyła (41' Dawid Mastalski), Edouard von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur (57' Piotr Kaniewski), Fabian Mazur (57' Mateusz Strzelecki)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



III. DTVK Rakaczki Cup (rocznik 2008 i mł.)



W trzeciej edycji turnieju organizowanego przez węgierski Diósgyőr Miszkolc uczestniczy ponownie Legia Warszawa. Po 2 zaciętych meczach grupowych - z DAC 1904 Dunajska Streda i FK Čukarički Belgrad - legioniści mają na koncie 1 punkt. Został im jeszcze mecz grupowy z liderującą po 2 dniach Akademią Puskasa. W sobotę - faza finałowa.



- Uczestniczące drużyny

Grupa A: Diósgyőri VTK, SK Slavia Praha, HNK Hajduk Split, FC Koszyce

Grupa B : Legia Warszawa, Puskás Akademia, FK Čukarički Belgrad, FC DAC 1904



Mecze Legii:



Legia U16 0-0 FK Čukarički



Legia: Jan Bienduga - Szymon Piasta, Antoni Sobolewski, Maks Dołowy, Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński, Jakub Sito, Kacper Borowiec - Jan Gawarecki, Ksawery Jeżewski, Juliusz Rafalski oraz: Marcel Grzejda (br), Jakub Oremczuk, Filip Micyk, Piotr Bartnicki [09], Daniel Wyrozumski, Kacper Morawiec, Bartosz Czarkowski, Bartosz Korżyński [09]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Legia U16 0-1 (0-1) FC DAC 1904 Dunajska Streda '08

Gol:

0-1 14 min. A. Labo



Legia: Marcel Grzejda - Jakub Oremczuk, Bartosz Korżyński [09], Maks Dołowy, Filip Micyk - Piotr Bartnicki [09], Marcel Kielbasinski, Kacper Morawiec - Ksawery Jeżewski, Daniel Wyrozumski, Jan Gawarecki oraz: Jan Bienduga (br), Jan Musiałek, Antoni Sobolewski, Jakub Sito, Bartosz Czarkowski, Kacper Borowiec, Juliusz Rafalski, Szymon Piasta [09]

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Grupa B po 2 z 3 kolejek:

1. Puskás Akadémia 4p., 4-1

2. FC DAC 1904 3p., 1-3

3. FK Čukarički 2p., 1-1

4. Legia Warszawa 1p., 0-1



- program piątkowy w grupie B:

13:00 FK Čukarički Belgrad - FC DAC 1904 Dunajska Streda (B)

16:00 Legia Warszawa - Puskás Akadémia FC (B)







- fot. Diósgyőri Labdarúgó Akadémia: