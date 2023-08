Rowińska 5. w finałach European Summer Cups

W Granville we Francji odbył się finałowy turniej European Summer Cups, w którym kobieca, tenisowa reprezentacja Polski zajęła piąte miejsce. W biało-czerwonych barwach wystąpiła tenisistka Legii, Malwina Rowińska . W pierwszym meczu Polki przegrały z późniejszymi wicemistrzyniami Europy, Słowaczkami, i w dalszej części zawodów rywalizowały o miejsca 5-8. Polki na tym etapie rozgrywek pokonały Rumunię i Belgię. Wyniki legionistki: Zuzanna Pawlikowska/Malwina Rowińska – Jamrichova/Ema Mravcova (Słowacja) 1-4, 2-4 Rowińska – Elena Ruxandra Bertea (Rumunia) 5-7, 7-5, 6-3 Pawlikowska/Rowińska – Bertea/Herea (Rumunia) walkower Końcowa kolejność: 1. Bułgaria, 2. Słowacja, 3. Hiszpania, 4. Francja, 5. Polska, 6. Belgia, 7. Włochy, 8. Rumunia.

