mexx - 29 minut temu, *.chello.pl Wstyd. I to w SIERPNIU z niemcami k...ami.

Hańba! odpowiedz

Darek - 32 minuty temu, *.chello.pl Wystarczyło zagrać z kimś z poza dupoklasy i twierdza padła. odpowiedz

Micha - 43 minuty temu, *.interwan.pl Wielkie podziękowania dla Tobiasza za reset licznika odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl No tak, ale w zeszłym sezonie nie było europejskich pucharów;-) odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Tobiasz może wpuszczać szmaty kiedy chcę? I po pucharach Lech 2:0 odpowiedz

K(L)AKIER - 1 godzinę temu, *.61.148 @Raf: Tobiasz raczej robi za stopera , niż za bramkarza , tak widocznie go szkolą. odpowiedz

mexx - 10 minut temu, *.chello.pl Tobiasz to dramat. Jeżeli go wystawiają, żeby sprzedać, to jeszcze do nich nie dotarło, że z każdym meczem jego wartość spada. odpowiedz

