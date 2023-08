Uraz Pankova

W 37. minucie meczu z Austrią Wiedeń boisko opuścił Radovan Pankov. Obrońca Legii poczuł ból mięśnia. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz i jak długa przerwa w treningach go czeka. - Radovan Pankov poczuł ukłucie w górnej części mięśnia przywodziciela. Czas regeneracji może wynieść od kilku dni lub w najgorszym wypadku nawet dłużej. Jednak mądrzejsi będziemy jutro, kiedy Pankov przejdzie badania i będziemy znali diagnozę - powiedział trener Kosta Runjaić.

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie ma problemu, Kapuati juz do nas jedzie... odpowiedz

