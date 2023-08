Augustyniak: Graliśmy zbyt nonszalancko

Piątek, 11 sierpnia 2023 r. 02:00 Mikołaj Ciura, źródło: sport.tvp.pl

- Graliśmy zbyt nonszalancko od tyłu. Próbowaliśmy wertykalnych podań na 30-40 metrów, które Austriacy dobrze przewidywali i wykorzystywali w ofensywie, gdy my byliśmy otwarci. My też mieliśmy wiele sytuacji do zdobycia gola. Gol kontaktowy daje promyk nadziei i na pewno pojedziemy do Wiednia z podniesionymi głowami - powiedział po meczu z Austrią Wiedeń Rafał Augustyniak









- Austria Wiedeń bardzo dobrze rozpoznała nasze słabe punkty. Czekali na rozgrywanie od tyłu i dalekie podania. Mieliśmy z tym problem. Mam nadzieję, że poprawimy to w tygodniu i na wyjeździe nie damy sobie strzelić tak łatwych goli.



- Zmiennicy dali powiew świeżości. Mamy dużą kadrę i każdy chce grać. To było widać dzisiaj. Zmiennicy pokazali, że są w formie, że mogą grać nawet w wyjściowej "jedenastce". To na pewno cieszy. Popracujemy nad naszymi złymi stronami i mam nadzieję, że mecz w Austrii będzie wyglądać lepiej.