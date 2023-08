Wszołek: W Wiedniu musimy zagrać o klasę lepiej

Piątek, 11 sierpnia 2023 r. 02:15 Mikołaj Ciura, źródło: sport.tvp.pl

- Ciężko jest ocenić to spotkanie na gorąco. Z mojego punktu widzenia mieliśmy swoje sytuacje. Ja sam miałem jedną na nodze, mogłem strzelić bardziej w górę i wykorzystać ją. Pozytywne jest to, że stwarzamy sobie te okazje, ale na pewno musimy poprawić skuteczność. To jest dwumecz, jesteśmy w stanie wygrać w Wiedniu i jestem pewny, że to zrobimy - powiedział po porażce z Austrią Wiedeń Paweł Wszołek.









- Dosyć łatwo podarowaliśmy pierwszego gola przeciwnikom. Musimy wkalkulować przy rozgrywaniu od tyłu to, że możemy stracić w takich sytuacjach piłkę. Są to proste bramki i nie powinny się one pojawić na takim poziomie. Myślimy jednak pozytywnie, rywalizacja się jeszcze nie zamknęła i na pewno pokażemy lepszą Legie.



- Wiedzieliśmy, że Austria Wiedeń gra agresywnie i stara się stosować wysoki pressing. Potrafiliśmy jednak przechodzić w fazę szybkiego kontrataku, tworzyć sytuacje. Wiele razy brakowało dokładniejszego podania. Wiemy co należy poprawić, musimy zagrać o klasę lepiej, być bardziej skoncentrowanym. Chcemy przejść dalej i jesteśmy w stanie to zrobić. Teraz jednak czas na regenerację i niedzielny mecz ligowy.