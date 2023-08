Futsal

Nuno Chuva nowym zawodnikiem Legii

Piątek, 11 sierpnia 2023 r. 08:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsalowa Legia pozyskała nowego zawodnika - wczoraj do Warszawy przyleciał 23-letni portugalski rozgrywający, Nuno Chuva, który dotychczas występował w Dremanie Opole Komprachcice. W ciągu trzech sezonów wystąpił w 69 meczach na poziomie naszej ekstraklasy, w których zdobył 27 bramek.



Występował w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju, m.in. na Euro do lat 19. Zanim trafił do Polski, występował w dwóch futsalowych klubach w swojej ojczyźnie - Burinhosie i Leões Porto Salvo, a także we francuskim Martelu Caluire.



Imię i nazwisko: Nuno André Loureiro Chuva

Data urodzenia: 18.07.2000 (23 lata)

Pozycja: rozgrywający

Kluby:

2022/23 Dreman Futsal Opole Komprachcice - 24 mecze, 5 bramek

2021/22 Dreman Futsal Opole Komprachcice - 26 meczów, 9 bramek

2020/21 Dreman Futsal Opole Komprachcice - 19 meczów, 13 bramek

2019/20 Martel Caluire (Francja)

2019/20 Leões Porto Salvo (Portugalia)

2018/19 Burinhosa (Portugalia)

2017/18 Burinhosa (Portugalia)