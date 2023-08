Wypożyczeni: Czyste konto Kikolskiego

Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r. 08:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

Trzeba przyznać, że trochę się działo u wypożyczonych legionistów. Bartłomiej Ciepiela po tym jak został wypożyczony do Resovii Rzeszów, następnego dnia... zadebiutował w barwach nowego klubu. Jordan Majchrzak miał okazję przez pół godziny mierzyć się z zawodnikami Legii. Natomiast Maciej Kikolski zachował czyste konto w kolejnym spotkaniu. Z kolei Jakub Okusami w ciągu kilku dni dwukrotnie zaliczył pełne zawody - najpierw w rozgrywkach Pucharu Polski, a następnie w lidze.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 88. minuty w wygranym 1-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Wisłą Kraków

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 46. minuty w przegranym 0-1 meczu z Odrą Opole

Kacper Knera (Elana Toruń) - od 56. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Zawiszą Bydgoszcz

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 71. minuty w przegranym 0-1 meczu z Lechią Gdańsk. Dodatkowo w minionym tygodniu rozegrał 90 minut w wygranym 4-1 meczu rundy wstępnej Pucharu Polski z Górnikiem Polkowice.

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 60. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Legią Warszawa

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 5-3 meczu z Wiślanie Waśkowice

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z KKS Kalisz. Dodatkowo w minionym tygodniu rozegrał 90 minut w wygranym 2-1 meczu rundy wstępnej Pucharu Polski z Olimpią Elbląg.

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 69. minuty w przegranym 1-3 meczu ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki



Skrót meczu GKS Tychy - Wisła Kraków