Runjaić: W bramce zagra Tobiasz. Wierzę, że odwrócimy losy rywalizacji

- Mecz przeciwko Puszczy już nie jest istotny, to całkiem inny mecz, jak gra się z przeciwnikiem, który skupia się tylko na destrukcji. Jutro będzie zupełnie inny mecz. Zapomnieliśmy o ostatnim spotkaniu. Wierzę w to, że odwrócimy losy rywalizacji z Austrią. - Jutro w bramce zagra Kacper Tobiasz. - Mam nadzieję, że nie zagramy tak, jak w ostatnim meczu, ale stylu nie zmieniamy - gramy już tak od roku. Wierzę w nasz styl. Wiemy, że Austria gra wysokim pressingiem. Jak jutro wykorzystamy swoje szanse, to jestem przekonany, że wygramy, ale nie możemy brać na siebie zbyt wiele ryzyka.

Ciężko uwierzyć - 1 godzinę temu, *.torun.pl Po 3 meczach ze słabymi beniaminkami i porażce u siebie. Z nami od dawna jednak nie leci pilot. odpowiedz

Bellial - 2 godziny temu, *.co.uk Jeśli mówi, że w bramce zagra Tobiasz,to na 99% można być pewnym, że w Wiedniu to Chladun wyjdzie w pierwszym składzie. W sumie to dobrze,bo wydaje się bardziej pewny i ma większe doświadczenie.

Ps. Chyba, że odpuszczamy LKE i mają już dobrą ofertę na Kacpra a mecz w Austrii może trochę podbić wysokość transferu.... odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Tylko nie Tobiasz.... odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl 3/4 tych wpisów to wysrywy niezrównoważonych emocjonalnie dzbanów. Przecież czytać tego nie idzie. Co jeden, to lepszy. Kibice ku...wa mać! odpowiedz

Rotwailerr - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Arek: a kim Ty baranie jesteś by definiować kibica? Bokassa? Japa cweLu , ładnego słownictwa używasz matka tak do ojca mówiła w domu , patolu? Hanbisz klub

odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Z Tobiaszem od meczu z Rakowem gdy obronil 2karne dzieje sie coś zlego i trwa do dzis a jutro jest mecz o spora kase niemiec balansuje na linie wystawiajac Tobiasza powinen zagrac bardziej doswiadczony Hładun ciekawe co powie niemiec jak Tobiasz znowu cos odjeb.... odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powie ,że to nasza wina ,ktoś winien być musi odpowiedz

Pajac z wyciągniętym jezykiem - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tak jak ostatnio zagramy czyli Tobiasz znów babol??? odpowiedz

qwerty - 4 godziny temu, *.orange.pl żal mi was wielcy kibice i znawcy odpowiedz

Mk - 5 godzin temu, *.com.pl Dobra decyzja, przynajmniej będzie wiadomo przez kogo L nie przejdzie dalej. Jakby wstawił teraz Hladuna i wpadła jakaś głupia bramka, to byłoby gdybanie, czy Tobiasz by to wyciągnął odpowiedz

Alex Bielany - 5 godzin temu, *.centertel.pl Panie Runiajic, zostan pan juz w tym wiedniu i nie wracaj odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Tobiasz

Jędza August Ribeiro

Slisz Celhaka

Wszołek Josue Baku

Kramer. Pekhart

odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.162.233 @Hiszpan: ciekawy pomysł ale raczej zagra muci za kramera odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl To zmień wreszcie tą taktykę. Josue niżej musi grać. odpowiedz

Hugon - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Jak Tobiasz to juz zwijajcie manele odpowiedz

jeśLi wygramy 0-2 ..,, - 6 godzin temu, *.02.net To cud i wszyscy zapomnâ że coś dalej nie działa jeśli offpadiemy to powinien trener poleciec Asle nie poleci!bo Mioduski pošpiesxył sie z nowym kontraktem dla trenerka, wiêc zero mobilizacji od strony trenera i sztabu ważne że jest n0wy kontrakt avteszta i tak jakoś poleci...Dagiusza Mioduskiego błêdne decyzjevyreajâ od pamiétnego kontraktu Vukovica... odpowiedz

Kibic Legii - 6 godzin temu, *.chello.pl No to pozamiatane. odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wasze wypowiedzi o pracy obecnego trenera , nie mają nic wspólnego z jego oceną , jest oceniany w ponad 90% jako dobry lub bardzo dobry. odpowiedz

Luk - 5 godzin temu, *.timplus.net @Lupus: Internet ma to do siebie, że się nie rozlicza za pracę jaką się wykonało tylko za niemiarodajne aspekty. Wygrał PP, jedziemy z najwyższymi notami, poprzedni sezon był do du..., a w tym drugie miejsce, jedziemy z bardzo dobrymi ocenami. Jakieś nieznaczące wygrane w sparingach, ponownie jedziemy wysokimi ocenami.

Myślisz jakie oceny miał Czesiek po zdobytym mistrzostwie? A jak uprzejmie mi odpowiadano jak i tak go krytykowałem jako szkoleniowca...

Reasumując, to jest internet. Poproś kogoś o opinię to odpowiedzi niejednokrotnie przykro cie zaskoczą. odpowiedz

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ - 6 godzin temu, *.247.30 Pamiętacie jak Kudłaty dał nowy kontrakt na początku sezonu Vuko?

Zamiast poczekać dał kontrakt górką. Chyba nie musze przypominać co wtedy się stało? Niech ktoś mi wytłumaczy czemu ta parówa nie wyciąga wniosków z wcześniejszych błędów. Czuje , że zaraz będzie to samo.. Jutro odpadamy z pucharów a w kolejnych meczach ekstraklapy Extra Klapa ! odpowiedz

Karamba - 6 godzin temu, *.plus.pl Panie trenerze po co robić nadzieję i tak przegramy kadra Legii jest słaba .Pan Zieliński wszystkich bierze za darmoche gdzie kasa za Nawrockiego pewnie właściciel już przytulił.Ciezko mi to powiedzieć raków nam odjeżdża. odpowiedz

K-2 - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Karamba: rakow i lech odnosze wrazenie ze za 5 lat z takim zarzadzaniem i dlugami bedziemy w srodku tabeli a i w tym sezonie bedzie ciezko o europejskie puchary

1 amica 2 piast (Vuco) 3 Rakow 4 Pogon slaby atak slaba obrona beznadziejna pomoc grajaca tikitaki z obroncami odpowiedz

Po co jechać? Bramkarz załatwi sprawę i pozamiata - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Kto za to bierze odpowiedzialność taki raków daje radę a wielcy panowie z Warszawy tylko umieją brać kasę !!!!!! odpowiedz

L fan - 6 godzin temu, *.chello.pl Liga Konferencji zakończyła się na tej konferencji prasowej odpowiedz

Tobiasz na ławe - 6 godzin temu, *.centertel.pl Czyli na starcie gramy w 10 z parodysta w bramce odpowiedz

WoLa - 7 godzin temu, *.centertel.pl Tylko nie ten zjeb Tobiasz, ta parodia bramkarza to porażka odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.125.33 Sparafrazuje śmiesz kując wypowiedź trenera : " Nie jest źle - może być gorzej " odpowiedz

K-2 - 7 godzin temu, *.centertel.pl 2 słowa i koniec na uj ta konferencja ??? gdzie pytania odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl Co raz bardziej ten trener mnie irytuje. Pożyjemy zobaczymy ale będzie ciężko i nadzieja umiera ostatnia.... Strach się bać co oni jutro odwalą.... zwłaszcza młody Kacper. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Rudd - 7 godzin temu, *.orange.pl Po tym co Legia zagrała w pierwszym meczu z Austrią czy jak zagrała z Puszczą, to ktoś wierzy w awans ?

Zejdźcie na ziemię.



odpowiedz

KAMIL - 7 godzin temu, *.com.pl więc tikitaka znów nas czeka i te same błędy i straty goli ... nic się nie uczy na błędach coraz bardziej Kosta męczy nas odpowiedz

Kamuflaż - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Spójrzcie na te ich miny, więcej mówią niż 1000 słów. odpowiedz

Nocny Narrator - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Trenerze ten mecz już przegrałeś składem.Bardzo bym sobie życzył abyś pożegnał się z honorem i opuścił Warszawę.Gdyby Ci się udało to zabierz ze sobą Mioduskiego. odpowiedz

Kibic Legii - 7 godzin temu, *.. @Nocny Narrator: a może ty opuść Legię? I bardzo bym się ucieszył gdybyś zabrał ze sobą inne wieczne marudy. Chociaż po co ja to piszę. Ty i tak na mecze nie chodzisz. odpowiedz

Nocny Narrator - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Kibic Legii: Najwyżej możesz mi lachę opierdolić a nie pisać o mnie jak chuja wiesz parodysto internetowy. odpowiedz

Sukor - 5 godzin temu, *.comnet.bg @Nocny Narrator: parodysta to jesteś ty, frajerze internetowy odpowiedz

Hmm - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Sukor: co ty masz za nick suka męska ciąg się flecie poznański odpowiedz

Mariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Nocny Narrator: Zamknij paszcze złamasie i idź labada poćwiczyć. odpowiedz

Koko - 8 godzin temu, *.plus.pl Może wielu nie zauważyło ale jak by to nie zabrzmiało doceńmy ten remis z Puszczą w poprzednich latach jak graliśmy co trzy dni przytrafiały się właśnie w takich meczach wtopy typu 0:3 z Termalicą. odpowiedz

jeśLee - 8 godzin temu, *.02.net Trener ryzykuje jak sie pomyLu znowu i yak sostanie orzynajmniej do końca sezonu w orzypadku całkowitej klspy jeśli ogramy Austrie...bêdzie bohatere odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @jeśLee: z taką ortografią to ty ryzykujesz siadając do klawiatury… odpowiedz

Januszek - 8 godzin temu, *.chello.pl ...zaczyna sie...



Skupiamy sie na lidze



Papszun od pazdziernika czy szybciej? odpowiedz

MarioL - 6 godzin temu, *.wanadoo.fr @Januszek: człowieku jaki Papszun? odpowiedz

