Watch Party Legia Ladies przed meczem z Koroną

Wtorek, 15 sierpnia 2023 r. 14:30 źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 20 sierpnia, w Legia Park odbędzie się event organizowany przez Legia Ladies. Główne hasło wydarzenia to "Women in sport". W trakcie wydarzenia obejrzeć będzie można finał mistrzostw świata kobiet w piłce nożnej. Zakończy je spotkanie Legii z Koroną.



Zorganizowany zostanie również panel dyskusyjny pt. „Rozwój Piłki Nożnej Kobiet w Polsce”, w którym goście z Polski i z zagranicy porozmawiają o przyszłości futbolu kobiecego. Po panelu strefie chillout odbędzie się poczęstunek.



Harmonogram:

11:00 – Otwarcie bram (malowanie twarzy, Miś Kazek, stacje Adidasa/R-Gol z piłkarskimi wyzwaniami, strzelaniem ze speedgun’a, subsoccer, 1x1 arena, nagrody od Adidasa) a do tego DJ, Food Truck’i i dużo zabawy

12:00 – Wspólne oglądanie meczu finałowego Mistrzostw Świata Kobiet 2023

14:30 – Panel: „Piłka Nożna Kobiet – działania i rozwój” (goście: Majken Gilmartin- Global Goals World Cup; Tomasz Flakowski – MZPN; Legia Ladies i inni)

15:30 – Atrakcje dla dzieci i nie tylko

20:00 – Mecz Legia Warszawa – Korona Kielce