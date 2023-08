Koszykówka

Sparing z Dzikami obejrzą karneciarze

Wtorek, 15 sierpnia 2023 r. 17:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pierwszą grę kontrolną przed sezonem 2023/24 koszykarze Legii rozegrają w sobotę, 19 sierpnia o godzinie 17:30 z beniaminkiem Orlen Basket Ligi, Dzikami Warszawa.



Mecz rozegrany zostanie w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Wstęp na spotkanie będą mieli jedynie posiadacze abonamentów na nasze mecze. Zachęcamy do zakupu abonamentów, uprawniających do wstępu na wszystkie mecze sezonu zasadniczego. Posiadanie karnetu uprawnia także do zniżek w naszym sklepie, pierwszeństwa w zakupie biletów na mecze fazy play-off i europejskich pucharów i daje wiele innych korzyści. Karnety na sezon 2023/24 kupować można TUTAJ.



Więcej informacji nt. karnetów na nasze mecze znaleźć można w TYM MIEJSCU.