Ciepiela wypożyczony do Resovii

22-letni pomocnik Legii Warszawa Bartłomiej Ciepiela trwający sezon 2023/24 spędzi na wypożyczeniu w Resovii Rzeszów, która występuje w I lidze. Ubiegły sezon zawodnik spędził na wypożyczeniu w ekstraklasowej Stali Mielec, w której rozegrał 17 spotkań w lidze strzelając 1 bramkę. Kontrakt Ciepieli z Legią obowiązuje do końca obecnego sezonu.

