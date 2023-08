Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Kwartalnik Nasza Legia (253)

Niedziela, 27 sierpnia 2023 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

"Nasza Legia" obecnemu pokoleniu kibiców kojarzy się jednoznacznie z tygodnikiem wydawanym przez Wiesława Gilera od roku 1997, po który tysiące legionistów udawało się do kiosku w każdą środę (później nawet we wtorkowe popołudnia były dostępne w Pelcowiźnie). Po kilkunastu latach na rynku NL została zamknięta z powodu malejącego nakładu, a w głównej mierze przyczynił się do tego Internet, który był znacznie szybszym źródłem informacji.



"Nasza Legia", która pierwotnie debiutowała w roku 1970, podobnie jak właśnie w latach 70., ponownie została wydawnictwem klubowym. Częstotliwość NL zmieniona została z tygodnika na miesięcznik, ale i w tej formie nie utrzymała się na rynku. W dużej mierze przez konflikt kibiców z ITI, przez co wszystkie klubowe produkcje były przez kibiców bojkotowane, a każdy "pismak" pracujący dla "wroga" sam stawał się wrogiem.



W połowie sierpnia 2023 roku klub ponownie postanowił reaktywować tenże tytuł, z tym że cykl wydawniczy ustalono na co trzy miesiące. Jak zostanie przyjęta Nasza Legia w formie kwartalnika, czy utrzyma się na rynku - o tym przekonamy się w przyszłości. Na razie w nasze ręce trafił pierwszy numer, który kosztuje 24,90 zł za 100-stronicowe wydawnictwo. Dystrybucja obecnie jest mocno ograniczona, tj. magazyn dostępny jest w klubowym sklepie, w sprzedaży wysyłkowej (tamże) oraz w dni meczowe w punktach sprzedaży na każdej z trybun poza Żyletą.



Za przygotowanie magazynu odpowiadają: Adam Dawidziuk (naczelny), Janusz Partyka (z-ca naczelnego), Bartosz Zasławski, Klaudia Bodecka, Przemysław Gołaszewski i Mateusz Okraszewski, zdjęcia zaś są autorstwa Mateusza Kostrzewy i Janusza Partyki. W numerze są ponadto dwa teksty historyczne Grzegorza Karpińskiego - tu sam autor jest gwarancją doskonałych materiałów nt. historii Legii, szczególnie przedwojennej.



Co znajdziemy w pierwszym numerze i czego możemy spodziewać się po wydawnictwie? Przede wszystkim autorzy zupełnie zrezygnowali z newsów, jak również prezentowania raportów z ostatnich meczów Legii. Postawiono na treści bardziej uniwersalne, jak choćby "ekskluzywne" wywiady. Można podejrzewać, że kwartalnik był nieco wzorowany na "Kwartalniku Sportowym", a na pewno sukces nowego wydawnictwa Kanału Sportowego zachęcił do prac nad reaktywacją NL. W pierwszym numerze znaleźć można m.in. wywiady z Josue, Kostą Runjaiciem, Krzysztofem Kosedowskim, Jackiem Cyzio i Markiem Gualem. Legionistkom dedykowany jest wywiad z żoną Pawła Wszołka. Tematem numeru jest raport z 20 finałów Pucharu Polski wygranych przez nasz klub. Znajdziemy również artykuł poświęcony synom piłkarzy Legii, którzy powoli przebijają się do piłki seniorskiej (a Szymon Włodarczyk już się w niej wybił). Dla kibiców z Żylety na pewno interesujący może być tekst "Pół wieku Żylety", choć przyznać trzeba, że ten traktuje historię legijnego ruchu kibicowskiego bardzo pobieżnie.



Ciekawi jesteśmy, jak w przyszłości magazyn traktować będzie o legijnych sekcjach. W premierowym numerze dostaliśmy krótki materiał nt. chyba najmniej znanej sekcji - wspieranej przez legijną fundację - a mianowicie szermierki na wózkach.



Oficjalny magazyn kibiców Legii Warszawa - bo taką nazwę nosi nowe wydawnictwo - trafił na rynek w zdecydowanie lepszym okresie niż poprzednia klubowa NL. Wiadomo, że w wydawnictwie wydawanym przez klub trudno będzie szukać tekstów krytycznych wobec obecnie urzędujących - czy to prezesa, dyrektorów sportowych, czy akademii, itd. NL może się jednak obronić dobrymi tekstami, bo wśród wielu tysięcy kibiców naszego klubu na pewno są i tacy, którzy chętnie przysiądą do dłuższych materiałów i poświęcą więcej czasu na ciekawą lekturę. Po pierwszym numerze można zasugerować przede wszystkim, by popracować nad korektą - tej bowiem daleko do ideału.



Tytuł: Nasza Legia (kwartalnik)

Autorzy: Adam Dawidziuk (naczelny), Janusz Partyka (z-ca naczelnego), Bartosz Zasławski, Klaudia Bodecka, Przemysław Gołaszewski, Mateusz Okraszewski

Rok wydania: 2023

Wydawca: Legia Warszawa S.A.

Liczba stron: 100

Cena: 24,99 zł



