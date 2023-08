18-20.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej nasi piłkarze podejmować będą Koronę - kielczanie do Warszawy przyjadą autokarami. W sobotę pierwszy przedsezonowy sparing rozegrają nasi koszykarze - wstęp na mecz będą mieli posiadacze karnetów na mecze "Zielonych Kanonierów". Futsaliści Legii w sobotę i niedzielę wezmą udział w przedsezonowym turnieju w Warszawie. Dwoje zawodników strzeleckiej Legii - Marek Dobrowolski i Emilia Babska rywalizować będzie na Parastrzeleckich Mistrzostwach Europy w Rotterdamie. Rozkład jazdy: 18.08 g. 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec 19.08 g. 11:00 Korona Jadów - CWKS Legia Warszawa [Canyon A-klasa][Jadów, ul. 11 Listopada 15] 19.08 g. 12:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok [futsal, ul. Gładka 18] 19.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz [LTC] 19.08 g. 15:00 Radomiak Radom - Warta Poznań 19.08 g. 17:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [futsal, ul. Gładka 18] 19.08 g. 17:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, sparing, ul. Obrońców Tobruku 40] 19.08 g. 18:00 Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca 20.08 g. 20:00 Legia Warszawa - Korona Kielce Młodzież: 19.08 g. 12:15 Escola Varsovia 08 - Legia U16 [ul. Fleminga 2] 19.08 g. 13:00 Legia LSS U16 - Znicz Pruszków 08 [ul. Łazienkowska 3] 19.08 g. 14:00 Legia U17 - Industria Korona Kielce SA U17 [CLJ U17][LTC 5] 19.08 g. 15:00 Junior Białystok 09 - Legia U15 [CLJ U15][Białystok] 19.08 g. 12:00 Legia U19 - Pogoń Szczecin 05/6 [CLJ U19][LTC 8] Legia U10 i U11 wystąpią na turnieju Deyna Cup w Starogardzie Gdańskim. Legia U12 i U13 wyjadą na sparingi do Szczecina i Berlina. Legia U14 wystąpi na turnieju "Međimurec U-14 2023" w Chorwackim Pretetincu. Przeciwnikami grupowymi będą w sobotę: Juventus Turyn (17:30), Ferencvaros (13:00) i FC Oxala Tokio (9:00). Wśród uczestników są także m.in. Dinamo Zagrzeb, Crvena zvezda Belgrad, Aston Villa, FC Hammarby czy CSKA Sofia. Po sobotniej fazie grupowej, w niedzielę odbędą się mecze o miejsca.

