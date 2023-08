23-24.08: Rozkład jazdy

W środę w Radomiu nasze rezerwy rozegrają III-ligowe spotkanie z Bronią. W czwartek najpierw koszykarska Legia zagra drugi przedsezonowy sparing z Anwilem (wstęp do hali na Bemowie tylko dla karneciarzy), a następnie o 20:00 nasi piłkarze zagrają 1. mecz czwartej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji Europy.



Rozkład jazdy:

23.08 g. 19:00 Broń Radom - Legia II Warszawa

24.08 g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

24.08 g. 20:00 FC Midtjylland - Legia Warszawa



Najstarsza drużyna juniorska zagra mecz towarzyski z Talentem Warszawa z okazji X-lecia istnienia tego klubu partnerskiego Legii. Drużyna seniorska Talentu została zgłoszona do rozgrywek 3 lata temu i co roku zalicza awans. Składa się głównie z młodzieżowców-wychowanków klubu oraz juniorów i obecnie jest beniaminkiem V ligi, w której jak dotąd zdobyła komplet punktów.



Juniorzy młodsi w środę dokończą mecz Centralnej Ligi Juniorów U17 z Koroną Kielce. Pojedynek został w pierwszym terminie przerwany w 64. minucie przez ekstremalne warunki atmosferyczne (silna ulewa, wichura, grad i w konsekwencji zalanie boiska). Do tego momentu legioniści prowadzili 1-0.



23.08 g. 14:00 Legia U17 - Korona Kielce 07 [CLJ U17 - dokończenie meczu][LTC 5]

23.08 g. 18:00 Talent Warszawa - Legia U19 [ul. Blokowa 3]