Zapowiedź meczu

Pierwszy ligowy wyjazd

Sobota, 12 sierpnia 2023 r. 21:05 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice, dla której obecny sezon jest pierwszym w historii w Ekstraklasie. W ostatniej kolejce najbliższy rywal stołecznego klubu zanotował swoje pierwsze zwycięstwo. Czy napędzi stracha rozpędzonym w lidze graczom Kosty Runjaicia?



KURSY NA PUSZCZA - LEGIA

FORTUNA: 1 4.85 X 3.75 2 1.76