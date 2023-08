Komentarze (77)

NS Pride 88 - 1 godzinę temu, *.elpos.net Coś czuje że w tym sezonie (J)aga zgasi legie jak peta. odpowiedz

Wojtekkkkk - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czy tylko ja nie znam się na piłce i widzę jak słaby jest Slisz ? odpowiedz

Wkurf - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I w pizdu wracamy do puzdeczek bez jaj. Myślałem że coś się zmienia zmieniło. Czar prysł. Znowu z Wronkami i medalikami będziemy się podniecać meczami na szczycie. H.j wam w dupe.500 km jechałem na mecz. Dzieci wiozlem legię zaszczepiam w genach. A wy co pajace? Bez honoru... odpowiedz

Matek - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Zaczyna Się!!! odpowiedz

"liberate tuteme ex inferis" - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Haha piłkarski poker 2023 ! Trwa ! odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @: To się teraz bryndza nazywa odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.wtnet.de K.R. wracaj do Pogoni i bierz Rosolka na plecy.Dwa punkty poszły się yebać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdybyśmy grali w tych 3 kolejkach np. z Zagłębiem, Radomiakiem i Cracovią, to nie wiem, czy mielibyśmy 1 punkt... odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek : Lech grał z Zagłębiem, Radomiakiem, Piastem i ma 7 odpowiedz

Wartki - 1 godzinę temu, *.179.176 Nie da się tego oglądać zbieranina źle ustawiona .Huj nie trener.Baku gra jak kutas bo to nie jego pozycja a trener dalej swoje,kapitan spowalnia tylko grę,rosołek to nie nadaje się na ekstraklasę,gual totalny zjazd w dół,slisz dno,kun dno celhaka dno ,niegrajacy dzisiaj Tobiasz totalne dno Wywalić tego wuefiste odpowiedz

Bez hejtu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powiem tylko, ze ten klub nie funkcjonuje ładne pare lat !!!!!! odpowiedz

Echhhh - 1 godzinę temu, *.aster.pl Braaaawo. Jesteście zajebiści. odpowiedz

ADAM - 1 godzinę temu, *.centertel.pl TAKIMI MECZAMI I WYNIKAMI TRACI SIĘ MISTRZOSTWO NIESTETY odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.. Dokąd My zmierzamy? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Z każdym meczem, wszystko wygląda gorzej... odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.heldenvannu.net Poprostu szkoda gadać to jest dramat co grają zero pomysły zero zaangażowania odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl 88 minuta aci w 5 graja w srodku pilke w poprzek az Peckhart sie wkurzyl i zaczał machac rekami,amatorzy odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słuchajcie,w czwartek jest Austria Wiedeń:) odpowiedz

pegiezet - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gual drama, traci kazda pilke i i podac nie potrafi... draaaaamat! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.chello.pl ale oczy bolą od ich gry,wszystko jest chaotyczne ,podania na pałe a może się uda,taktyka mocno na bakier,co oni ku,wa robią na treningach,nawet boja sie zgrywac sklad bo gra co 3 dni w Polsce to za duże obciązenie,jesteśmy jeb,,a groteską footballu odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Nie rozumiem czemu nie może grac w jednym skladzie Muci i Gual tylko ten Rosołek zawsze z jednym z nich... odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Do oglądania tego meczu powinni ludziom dawać po pół litra na łebka odpowiedz

Geralt - 2 godziny temu, *.centertel.pl @robal: na jedną połowę meczu odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl Kosta cyganie zdejmuj Rosołka bo tylko tracimy dogodne akcje jak ty nie widzisz jak on gra i psuje tyle akcji to wypad razem z nim odpowiedz

OCZY BOLĄ - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ALE BEZNADZIEJNY JEST TEN ROSOŁEK!!! odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trzymajcie mnie! Co robi na boisku Rosołek? odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Rosołek kochasz Legię? Szanujesz kibiców? To poproś o gre w rezerwach. odpowiedz

Kibic Legii - 2 godziny temu, *.chello.pl Tu powinno już być 3:0 dla nas! odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl Na tle takiego rywala jak Puszcze ewidentnie widać,że piłkarze tacy jak Rosołek,Celhaka nie prezentuja żadnego poziomu ekstraklasowej drużyny,nawet sie nie wysilaja,Rosołek wogóle nie czyta gry,zerowa technika,czasem piłka się od niego odbije i zrobi cyfre,większość błędów z naszej stroni po których tracimy bramki,wynika z naszej nonszalancji i braku umiejętności technicznych,bramkarza,obrońców i defensywnych pomocników,powtóre raz jeszcze Kosta,my ku.wa nie jestesmy Realem czy Barceloną wiec do jasnej ..... skończmy z rozgrywaniem piłki w naszym polu karnym,bo to tylko i wyłacznie wina trenera ze daje przyzwolenie naszym kopaczom na takie granie,kiedyś trener Felix Magat za wycofanie piłki do bramkarza karał piłkarzy karami finansowymi,bo gra sie do przodu,u nas nastała jakas archaiczna forma szkolenia,wiec pobudka bo znowu wróca koszmary z przeszłosci!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Po przerwie pykniemy dwie, i można myślę o Wiedniu. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. Mam pytanie…po jaki uj ten baran z guma w gębie wychodzi w pierwszym składzie?Kolejny raz. Czy w tym klubie nikt tego nie widzi ze to parodia piłkarza?Aha jeszcze jedno. Kto to mówił o potędze w Europie Wschodniej???? odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Co ten cymbał Rosołek robi na murawie??? odpowiedz

...tego nie wie nikt on sam jest zdziwiony - 2 godziny temu, *.wtnet.de @Yeti: odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Bez obrazy Puszczy, ale rosołek, celhaka i dziś nawet jędza i slisz to nawet nie jest poziom puszczy, jędza każdą nawet prostą piłkę 3 razy poprawia, dramat dziś. Mam nadzieję na drugą połowę i zmiany np. Pekhart, gual, może kun odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Taaaaa z taką grą na rewanż w Wiedniu to możemy spać spokojnie... odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Wstyd mi, że sędziowie tak drukują dla nas ! Karny 100% . Takie same nam dyktowane w zeszłym sezonie non stop.

Poszeżenie obwodu ciała, nie ma nic wspólnego, że blisko. Blokujesz piłkę ręce przy ciele. Prosty i czytelny przepis, ale nie dla tego sędziego jak widać.

Nie możemy normalnie wygrywać ?

odpowiedz

Poszerzenie , :) sorki pomyłka mniejsza niż sędziego. - 2 godziny temu, *.167.2 @Gocław: odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Gocław: dokladnie, ciagle drukowanie w tej pilsce kopanej, czas zmieni dyscypline. odpowiedz

Bem - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gocław: naturalne ułłożenie rąk piłkarza, bardzo biska odległość i bardzo silne uderzenie. Próba "ucieczki" ręką ale nie było już na to szans. Nie ma karnego.



Ps. Bardzo doświadczony i profesjonalny VAR dziś sędziuje. Co dodatkowo pokazuje, że karnego nie było. odpowiedz

Bem - 2 godziny temu, *.chello.pl @Gocław: naturalne ułłożenie rąk piłkarza, bardzo biska odległość i bardzo silne uderzenie. Próba "ucieczki" ręką ale nie było już na to szans. Nie ma karnego.



Ps. Bardzo doświadczony i profesjonalny VAR dziś sędziuje. Co dodatkowo pokazuje, że karnego nie było. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl Plują na ryj kibicom taką postawą.

Rosołek imbecyl piłkarski, Slisz wrócił do dawnej dyspozycji i za chwile piłka mu zęby wybije. Mistrz Chelaka, jak on tu wogóle trafił, karykatura zawodnicza odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Między piwkiem a kiełbaską,Amatorka w pełnej krasie ,Jednak wypadało by wygrać , odpowiedz

Pablo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Josue spowalnia akcje, nic nie dają te jego kiwki, Augustyniak drewno, Cehlaka nie wiem co on robi w składzie, Rosołek szkoda pisać, i ogólnie wolno i bez ładu i składu odpowiedz

Kibic Legii - 3 godziny temu, *.chello.pl I to są zawodowcy?! odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ja prdl co oni grają??? Nie wierzę własnym oczom. odpowiedz

Jester - 3 godziny temu, *.175.64 a oni chcieli ograć Austrię - może za 10 lat jak dobrze pójdzie odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Piłkarski poker 2. Tylko kurs lichy. Buki wyczuły temat. odpowiedz

To nie jest gra to jest opierdalanie sie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ciepło jest nie chce się grać, a pieniążki i tak beda odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl brawo kostja, papszun juz czeka odpowiedz

WTFFFFF - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tego nie da się oglądać!!!! Co oni grają!!!! odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ile ten Rosołek będzie męczył nas swoją nieudolną grą? On jest za słaby na Legię. Nic nam nie daje w ataku. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czy mógłby wejść jakiś napastnik za Rosołka? Tyłem do bramki same straty, drybling 0, strzały 0. Kompletna miernota piłkarska odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Tylko zwycięstwo - inny wynik to porażka i kompromitacja zespołu i trenera. odpowiedz

BOBO - 3 godziny temu, *.orange.pl Poproszę o link odpowiedz

Lopez - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Fajnie że talego pajaca z bramki posadził na ławce, z gościem ewidentnie jest coś nie tak odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia Dominik! odpowiedz

BOBO - 3 godziny temu, *.orange.pl Na ktoś poratować linkiem? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Pajac w końcu na ławce. Dawaj Dominik. odpowiedz

lopezzz - 4 godziny temu, *.inetia.pl Hładun Slisz Rosołek...Trener odpuszcza ten mecz ...

Wstyd i żenada. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.115 @lopezzz: Żenadą są twoje wypociny na tej stronie pajacu. Won z tąd odpowiedz

lopezzz - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Sobo(L)ew:

Wytłumacz co to znaczy "won z tąd" :)))))))

Polski język ...trudna język...jak powiedział Kali do mamuta...hahahahaha odpowiedz

BOBO - 4 godziny temu, *.orange.pl Ma ktoś działający link do meczu? odpowiedz

OLaf - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Serio Rosołek? Dlaczego zawsze w klubie musi być jakaś niemota co nie potrafi grać w piłkę a mimo to jest faworyzowana przez trenera? odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl Jeszcze Rosolka na ławę posadź. I będzie oki odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Olomanolo: 100 % racji. Zobaczymy co pokaże jeszcze Slisz bo ostatnio słabo. Dobrze że KUŃ nie gra. odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.com.pl @Kja tak delikatnievtylk o(L)obrzeg: odpowiedz

(L)UIS - 4 godziny temu, *.plus.pl Zaraz wbijam na stadion.... Jazda z leszczami Legiooooo odpowiedz

Misiowaty - 4 godziny temu, *.orange.pl Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, oby nie było tak że Hładun nie wytrzyma presji. Nie chcę być czarnowidzem, ale żeby od początku była koncentracja. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Rose ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Sokołowski ... Kapustka ... Baku

...................... Strzałek ..............................

Rosołek ... Muci

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Malik - 5 godzin temu, *.179.176 W końcu Hladun ,???????????????? Dość promocji gwiazdora Kacpra niech zejdzie na ziemię w rezerwach odpowiedz

Olomanolo - 5 godzin temu, *.com.pl Tobiasz sory ale czas usiąść na ławce odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 5 godzin temu, *.179.176 @Olomanolo : w końcu i to na dlugo odpowiedz

