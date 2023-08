Komentarze (45)

Leśny Dziadek - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Po przerwie pykniemy dwie, i można myślę o Wiedniu. odpowiedz

Czarny76 - 6 minut temu, *.. Mam pytanie…po jaki uj ten baran z guma w gębie wychodzi w pierwszym składzie?Kolejny raz. Czy w tym klubie nikt tego nie widzi ze to parodia piłkarza?Aha jeszcze jedno. Kto to mówił o potędze w Europie Wschodniej???? odpowiedz

Yeti - 10 minut temu, *.vectranet.pl Co ten cymbał Rosołek robi na murawie??? odpowiedz

(L) - 12 minut temu, *.mm.pl Bez obrazy Puszczy, ale rosołek, celhaka i dziś nawet jędza i slisz to nawet nie jest poziom puszczy, jędza każdą nawet prostą piłkę 3 razy poprawia, dramat dziś. Mam nadzieję na drugą połowę i zmiany np. Pekhart, gual, może kun odpowiedz

Sebo(L) - 13 minut temu, *.vectranet.pl Taaaaa z taką grą na rewanż w Wiedniu to możemy spać spokojnie... odpowiedz

Gocław - 13 minut temu, *.167.2 Wstyd mi, że sędziowie tak drukują dla nas ! Karny 100% . Takie same nam dyktowane w zeszłym sezonie non stop.

Poszeżenie obwodu ciała, nie ma nic wspólnego, że blisko. Blokujesz piłkę ręce przy ciele. Prosty i czytelny przepis, ale nie dla tego sędziego jak widać.

Nie możemy normalnie wygrywać ?

odpowiedz

Poszerzenie , :) sorki pomyłka mniejsza niż sędziego. - 8 minut temu, *.167.2 @Gocław: odpowiedz

grzesiek - 7 minut temu, *.centertel.pl @Gocław: dokladnie, ciagle drukowanie w tej pilsce kopanej, czas zmieni dyscypline. odpowiedz

Pawel - 14 minut temu, *.centertel.pl Plują na ryj kibicom taką postawą.

Rosołek imbecyl piłkarski, Slisz wrócił do dawnej dyspozycji i za chwile piłka mu zęby wybije. Mistrz Chelaka, jak on tu wogóle trafił, karykatura zawodnicza odpowiedz

Biała siła - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Między piwkiem a kiełbaską,Amatorka w pełnej krasie ,Jednak wypadało by wygrać , odpowiedz

Pablo - 15 minut temu, *.play-internet.pl Josue spowalnia akcje, nic nie dają te jego kiwki, Augustyniak drewno, Cehlaka nie wiem co on robi w składzie, Rosołek szkoda pisać, i ogólnie wolno i bez ładu i składu odpowiedz

Kibic Legii - 23 minuty temu, *.chello.pl I to są zawodowcy?! odpowiedz

Wyrwikufel - 26 minut temu, *.vectranet.pl Ja prdl co oni grają??? Nie wierzę własnym oczom. odpowiedz

artic - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Usnąć można lenie śmierdzące graja w chodzonego! Niemec do wyjeb..nie umie ich zmobilizowac do zapierd... odpowiedz

Jester - 27 minut temu, *.175.64 a oni chcieli ograć Austrię - może za 10 lat jak dobrze pójdzie odpowiedz

Hiszpan - 28 minut temu, *.telnaptelecom.pl Piłkarski poker 2. Tylko kurs lichy. Buki wyczuły temat. odpowiedz

To nie jest gra to jest opierdalanie sie - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Ciepło jest nie chce się grać, a pieniążki i tak beda odpowiedz

grzesiek - 31 minut temu, *.centertel.pl brawo kostja, papszun juz czeka odpowiedz

WTFFFFF - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Tego nie da się oglądać!!!! Co oni grają!!!! odpowiedz

Pawel - 32 minuty temu, *.centertel.pl Pierdoleni minimaliści odpowiedz

Jpr - 32 minuty temu, *.179.176 Wypierdalać z taka taktyka milion podań w poprzek do tyłu co oni kurwa grają idioci Runaic co to kurwa jest odpowiedz

Jurek - 32 minuty temu, *.inetia.pl Ile ten Rosołek będzie męczył nas swoją nieudolną grą? On jest za słaby na Legię. Nic nam nie daje w ataku. odpowiedz

Pawel - 35 minut temu, *.centertel.pl Czy mógłby wejść jakiś napastnik za Rosołka? Tyłem do bramki same straty, drybling 0, strzały 0. Kompletna miernota piłkarska odpowiedz

Wartki - 42 minuty temu, *.179.176 Wkurwia mnie ta gra do tyłu zwalnianie non stop gry co to za jebana taktyka 3 ligowa odpowiedz

gazza - 44 minuty temu, *.inetia.pl Tylko zwycięstwo - inny wynik to porażka i kompromitacja zespołu i trenera. odpowiedz

BOBO - 55 minut temu, *.orange.pl Poproszę o link odpowiedz

Lopez - 57 minut temu, *.tpnet.pl Fajnie że talego pajaca z bramki posadził na ławce, z gościem ewidentnie jest coś nie tak odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Powodzenia Dominik! odpowiedz

BOBO - 1 godzinę temu, *.orange.pl Na ktoś poratować linkiem? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pajac w końcu na ławce. Dawaj Dominik. odpowiedz

lopezzz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Hładun Slisz Rosołek...Trener odpuszcza ten mecz ...

Wstyd i żenada. odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.115 @lopezzz: Żenadą są twoje wypociny na tej stronie pajacu. Won z tąd odpowiedz

lopezzz - 48 minut temu, *.inetia.pl @Sobo(L)ew:

Wytłumacz co to znaczy "won z tąd" :)))))))

Polski język ...trudna język...jak powiedział Kali do mamuta...hahahahaha odpowiedz

Ok - 39 minut temu, *.236.2 @Sobo(L)ew: ty szmaciarzu nawet podstawówki nie skończyłeś palancie

Idź pod żabkę tam oglądaj mecz pajacu . odpowiedz

BOBO - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ma ktoś działający link do meczu? odpowiedz

OLaf - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Serio Rosołek? Dlaczego zawsze w klubie musi być jakaś niemota co nie potrafi grać w piłkę a mimo to jest faworyzowana przez trenera? odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Jeszcze Rosolka na ławę posadź. I będzie oki odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Olomanolo: 100 % racji. Zobaczymy co pokaże jeszcze Slisz bo ostatnio słabo. Dobrze że KUŃ nie gra. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl @Kja tak delikatnievtylk o(L)obrzeg: odpowiedz

(L)UIS - 2 godziny temu, *.plus.pl Zaraz wbijam na stadion.... Jazda z leszczami Legiooooo odpowiedz

Misiowaty - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, oby nie było tak że Hładun nie wytrzyma presji. Nie chcę być czarnowidzem, ale żeby od początku była koncentracja. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Rose ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Sokołowski ... Kapustka ... Baku

...................... Strzałek ..............................

Rosołek ... Muci

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

Malik - 2 godziny temu, *.179.176 W końcu Hladun ,???????????????? Dość promocji gwiazdora Kacpra niech zejdzie na ziemię w rezerwach odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Tobiasz sory ale czas usiąść na ławce odpowiedz

Ko(L)obrzeg - 2 godziny temu, *.179.176 @Olomanolo : w końcu i to na dlugo odpowiedz

