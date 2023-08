Konferencja pomeczowa

Tułacz: Ten punkt bierzemy jako zdobycz

Niedziela, 13 sierpnia 2023 r. 20:15 Mishka, źródło: Legionisci.com

Tomasz Tułacz (trener Puszczy): Jesteśmy zadowoleni z tego punktu, bo bardzo dużo wysiłku kosztowała nas ta zdobycz. Wiemy z kim się mierzliśmy, dlatego jest satysfakcja. Zawsze w meczach u siebie będziemy dążyli ido tego, by wygrywać i stawiać większy opór przeciwnikowi. Pogratulowałem zawodnikom konsekwencji i dobrej drugiej połowy.









Na początku wyszliśmy nieco zbyt bojaźliwie, byliśmy przestraszeni. Ten punkt bierzemy jako zdobycz i będziemy na tej pozytywnej fali przygotowywać się do kolejnego meczu z Zagłębiem Lublin.



Możemy być teoretycznie słabsi, nie być faworytami, ale musimy być odważni i o to miałem pretensje do chłopaków. Musimy mieć serce, by podjąć walkę z lepszymi i bogatszymi. Tego oczekuję od zawodników. Możemy mieć słabszy dzień, mieć problemy, albo taki dzień jak dziś, gdy graliśmy dobrze. Trochę zabrakło nam w końcówce, ale przetrwaliśmy trudne momenty i jesteśmy zadowoleni.



Legia to markowa drużyna, życzę im awansu w pucharach, a my robimy dalej swoje.