Augustyniak: Nie było nam łatwo wykreować sytuacje

Niedziela, 13 sierpnia 2023 r. 20:16 Mikołaj Ciura, źródło: Canal+ Sport

- Trzeci mecz z beniaminkiem, ale trudno mi powiedzieć, czy był on najsłabszy. Mieliśmy wiele sytuacji w każdym ze spotkań, których nie wykorzystaliśmy. Szkoda, że dziś również tak było, a dodatkowo straciliśmy znów głupio bramkę. Szczególnie w drugiej połowie powinniśmy coś strzelić i wielka szkoda, że nam się nie udało - powiedział po remisie z Puszczą Niepołomice Rafał Augustyniak.









- Nie było nam łatwo wykreować sytuacje. Zespół gospodarzy grał bardzo blisko siebie, bronił się we własnym polu karnym. Boisko również nie pomagało, nie wiemy, czy ktoś go nie polał wodą, czy o co chodziło. Nie dało się grać szybko piłką, która skakała. To też był jeden z powodów, czemu tak wolno rozgrywaliśmy piłkę.



- Zwycięstwo podbudowałoby nas mentalnie przed rewanżem w Wiedniu. Nie ma co jednak zwieszać głów. Jedziemy do Austrii po zwycięstwo. Przeanalizowaliśmy pierwsze spotkanie, mieliśmy w nim również wiele sytuacji, których nie wykorzystaliśmy. Ten mecz w Warszawie mógł wyglądać inaczej. Jedziemy z podniesionymi głowami i mam nadzieję, że wygramy.