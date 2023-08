PamiętaMY

Kibice Legii w 103. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami

Sobota, 12 sierpnia 2023 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wczoraj, w 86. rocznicę "Operacji Polskiej", czyli ludobójstwa dokonanego przez sowieckie służby specjalne na Polakach pozostałych po roku 1921 po wschodniej stronie granicy II RP, delegacja kibiców Legii Warszawa zapaliła charakterystyczne znicze na cmentarzu Obrońców Lwowa.



Szacuje się, że z rąk zbrodniarzy spod znaku sierpa i młota zginęło co najmniej 111tys. naszych Rodaków, ok. 30tys. zostało zesłanych w głąb czerwonej Rosji. Była to osobista zemsta Stalina za przegraną wojnę z Polską w 1920 roku oraz nieudany eksperyment socjotechniczny związany z próbą asymilacji Polaków na obszarze ZSRS i stworzenie z nich polskiej odmiany "sowieckiego człowieka". Do tego doszła osobista nienawiść wodza kraju rad do naszego Narodu. A to już wątek stricte rasistowski, co szczególnie w dzisiejszych, eksponujących tą kwestię czasach, warto bardzo mocno podkreślić. W Warszawie na powyższą okoliczność odbyły się skromne uroczystości przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.



"Ogromne znaczenie miała także Bitwa o Lwów. Legendarne Zadwórze - Polskie Termopile. Bohaterowie tamtych walk spoczywają między innymi na Cmentarzu Obrońców Lwowa. W towarzystwie wycia alarmowych syren obwieszczających zagrożenie kolejnym bombardowaniem udało się nam zapalić na Orlętach symboliczne znicze" - relacjonują legioniści z OFMC.